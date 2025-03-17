Dolar
36.67
Euro
40.05
Altın
2,999.45
ETH/USDT
1,910.20
BTC/USDT
83,282.00
BIST 100
10,855.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

ANKA III'ten ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatıyla hedefe tam isabet

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatını ateşleyerek hedefi başarıyla vurdu.

Tolga Yanık  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
ANKA III'ten ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatıyla hedefe tam isabet

İstanbul

ANKA III yeni kabiliyetler kazanmaya devam ediyor. Daha önce çeşitli yerli mühimmatlarla başarılı ateş testleri yapılan ANKA III, bu kez ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatıyla başarılı bir atış gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, ANKA III'ün ASELSAN'ın geliştirdiği LGK-82 mühimmatını başarıyla ateşlemesinin, Türkiye'nin havadaki etkinliğini bir üst seviyeye taşıdığını belirtti.

Bu önemli kabiliyet kazanımının, milli mühendislik gücünün ve Türk savunma sanayisindeki kararlı ilerleyişlerinin somut bir göstergesi olduğunu aktaran Görgün, "Başta ASELSAN ve TUSAŞ olmak üzere, projede emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknik ekiplerimizi ve alt yüklenicilerimizi yürekten kutluyorum. Her yeni başarı, bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda attığımız adımları daha da perçinliyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boks şampiyonasında derece alan kadın sporculara teşekkür paylaşımı
Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Mete Apartmanı'nın yeni bilirkişi raporunda "yönetmeliğe aykırı imalat" vurgusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, geri dönüş yapan Suriyelilere ilişkin paylaşım
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Benzer haberler

ANKA III'ten ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatıyla hedefe tam isabet

ANKA III'ten ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatıyla hedefe tam isabet

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 36 milyon avroluk sözleşme imzalandı

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 107,4 milyon dolarlık sözleşmeler imzalandı

GÖZDE Güdüm Kiti, TSK'nın gücüne güç katacak

GÖZDE Güdüm Kiti, TSK'nın gücüne güç katacak
TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN'ın "GÖZDE"si yüksek hızla hareket eden hedefi tam isabetle vurdu

TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN'ın "GÖZDE"si yüksek hızla hareket eden hedefi tam isabetle vurdu
ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık sözleşme
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet