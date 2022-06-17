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Sağlık

Zeynep Kamil Hastanesinden 'cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yalanlama

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, hastanede çok sayıda kişinin "cinsiyet değiştirme ameliyatı sırası beklediği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Mücahit Türetken   | 17.06.2022
Zeynep Kamil Hastanesinden 'cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yalanlama

İstanbul

Başhekimlikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Basında bir öğretim üyesine atfedilerek verilen 'Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor' tarzı iddialar tamamen asılsızdır. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir dal hastanesi olup bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır. Dile getirilen iddiaların somut gerçekle ve yasal durumla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır."

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Zeynep Kamil Hastanesinden 'cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yalanlama