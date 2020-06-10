Euro
7.71
Dolar
6.79
BIST 100
109,816.30
Altın
1,717.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Yüksek miktarda şeker tüketimi fazla yemeye neden oluyor

ABD’de meyve sinekleri üzerinde yapılan bir çalışma fazla şeker tüketiminin doyma hissini bastırarak normalden daha fazla yemek yemeye neden olduğunu ortaya koydu.

Fuat Kabakcı   | 10.06.2020
Yüksek miktarda şeker tüketimi fazla yemeye neden oluyor

Ankara

Newatlas sitesinin haberine göre, ABD’nin Michigan Üniversitesinden araştırmacılar, meyve sinekleri üzerinde yaptıkları bir çalışmada, yüksek oranda şeker tüketiminin etkilerini inceledi. 

Meyve sinekleriyle insanların şeker tatma süreçlerindeki sinirsel ağların benzerliğinden yola çıkan araştırmacılar, meyve sineklerini yüksek şeker içeren gıdalarla besledi.

Yüksek oranda şeker tüketen meyve sineklerinin dopamin üreten sinirsel aktivitelerinin geciktiği ve azaldığı görüldü.

Çalışmaya liderlik eden Monica Dus, konuya ilişkin “Yüksek oranlı şeker diyetinde meyve sineklerinin dopamine bağlı sinir hücrelerinin daha az aktif olduğunu fark ettik. Çünkü yüksek oranda şeker tüketimi, ağızdan gelen tatlılık sinyalinin yoğunluğunu azaltıyor.” dedi.

Hayvanların dopaminden gelen bu geriş dönüş bilgisini ne kadar gıda ile doyacaklarını tahmin etmek için kullandığını aktaran Dus, meyve sineklerinin yüksek miktarda şeker diyetinde ise bu sürecin sekteye uğradığını dile getirdi.

Dus, sineklerin sinir hücrelerinin faaliyetlerini normalden daha az kaydetmesi nedeniyle ihtiyacı olandan daha fazla besin tükettiğini ifade etti.

Dopamin üreten sinir hücrelerinin gıdaların tatlılığını işleme sürecinde beyni uyaran bir rolü olduğunu belirten Dus, “Eğer o süreç ortada yoksa tok olduğunu bildirmesi için diğer ipuçlarını beklemelisiniz. O zaman kadar çok fazla kurabiye yemiş oluyorsunuz.“ dedi.

Çalışma e-Life dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 59 bini aştı
Singapur 'Remdevisir'in Kovid-19 tedavisinde kullanılmasını onayladı
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 110 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 336 bini geçti
Maske kullanımı Kovid-19'un yayılımını kontrol edilebilir seviyelere çekebilir

Benzer haberler

Yüksek miktarda şeker tüketimi fazla yemeye neden oluyor

Yüksek miktarda şeker tüketimi fazla yemeye neden oluyor