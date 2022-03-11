Dolar
14.95
Euro
16.43
Altın
1,991.67
ETH/USDT
2,601.90
BTC/USDT
39,081.00
BIST 100
2,053.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Unkapanı Köprüsü'nde bağlantı noktasının ayrılmasından dolayı trafik akışı durduruldu
logo
Sağlık

Yatağa bağımlı hastalar için ilk kez evde sağlık raporu düzenlendi

Sağlık Bakanlığınca başlatılan uygulama kapsamında, yatağa bağımlı hastalara görüntülü görüşme yöntemiyle ilk kez evde sağlık raporları düzenlendi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 11.03.2022
Yatağa bağımlı hastalar için ilk kez evde sağlık raporu düzenlendi

Ankara

Bakan Fahrettin Koca, şubat ayında yaptığı açıklamada, yatağa ve cihaza bağımlı hastaların sağlık kurulu raporlarının evlerinde de düzenlenmesine olanak sağlayacak uygulamanın Bilecik, Sinop ve Tunceli'de pilot olarak başlatılacağını açıkladı.

Bu kapsamda evinden çıkamayan hastalar için ilk uzaktan sağlık kurulu raporları düzenlenmeye başladı.

Görüntülü görüşme yöntemi kullanılıyor

Uygulamanın ilk örneği, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yaşayan yatağa bağımlı hasta Şerife Gölge'ye verilen rapor oldu.

Evinden çıkamayan Gölge ile ildeki sağlık kurulu arasında, eve giden sağlık çalışanlarının desteğiyle uzaktan görüntülü görüşme gerçekleştirildi. Kurul, bu görüşmede hastayı değerlendirerek Durum Bildirir Formu düzenledi.

Hasta Şerife Gölge ve yakınları, uygulamayla evden çıkmak zorunda kalmadan sağlık kurulu raporu hizmetini alabildi.

Gölge'nin yakınları da aldıkları çevrim içi hizmetle hem hastanın hem de kendilerinin yorulmadan, sıkıntı çekmeden rapor işlemlerinin çözülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan Düzce'de de yine uzaktan görüşme yöntemiyle evinden çıkamayan yatağa bağımlı bir hastanın sağlık kurulu raporu işlemleri gerçekleştirildi.

Kimler için evde sağlık kurulu raporu verilebiliyor?

Pilot olarak üç ilde devam eden ve kısa sürede Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanan uygulamayla tanısını almış ve izlemi yapılmış yatağa bağımlı hastaların evden çıkmak zorunda kalmadan işlemlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Yatağa/cihaza bağımlı evinden çıkamayan hastaları kapsayan uygulama kapsamında erişkinler için engelli sağlık kurulu raporu ile hastaların mama, bez, ilaç, tıbbi cihaz ihtiyaçları için gerekli olan durum bildirir sağlık kurulu ve tek hekim raporları düzenleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi
Dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, resmi rakamların 3 kat fazlası olabileceği iddia edildi
Kovid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü
Türkiye'de 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı

Benzer haberler

Yatağa bağımlı hastalar için ilk kez evde sağlık raporu düzenlendi

Yatağa bağımlı hastalar için ilk kez evde sağlık raporu düzenlendi

'İstanbul'un içme suyu havzası' son yağışlarla suya doydu

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

Türkiye'de 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılı

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılı
Türkiye'de 33 bin 243 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 33 bin 243 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti