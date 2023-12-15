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Sağlık

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp ritim bozuklukları ve kalp pili tedavileri uygulanıyor

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan aritmi merkezinde, kalbinde ritim bozukluğu bulunan hastalara, ablasyon (yakma) tekniğiyle tedavi süreçlerinin yanı sıra kalp pili teknolojisi uygulanıyor.

Sıtkı Yıldız  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp ritim bozuklukları ve kalp pili tedavileri uygulanıyor Fotoğraf: Sıtkı Yıldız/AA

Yalova

Kardiyoloji uzmanı Dr. Fatih Beşiroğlu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle kalp ritim bozukluklarının girişimsel tedavileri üzerine bir yıl eğitim aldıktan sonra Yalova'daki hastanede kurulan aritmi merkezinde göreve başladı.

Sık tekrarlayan çarpıntıların kalbin içinde kaynaklandığı bölgelerin tespit edilmesi ve sonrasında ablasyon tekniğini uygulayan Beşiroğlu, kalıcı kalp pili teknikleri konusunda da bilgi ve deneyimlerini tedavilerinde kullanıyor.

Hastalardan Nehir Saatçıoğlu (63), Beşiroğlu tarafından "sol dal pacing" olarak bilinen kalbin doğal elektriksel sistemi kullanılarak kalp pilinin daha verimli çalışacağı teknikle sağlığına kavuştu.

Uzman Dr. Fatih Beşiroğlu, gazetecilere, kalp pili takılmasına ilişkin yeni teknikle kalbin doğal elektriksel sisteminin geçtiği bölgeye konulan pil kablosunun bölgeye vidalandığını söyledi.

Kalbin, pille kendi doğal sistemi kullanılarak uyarılmasının sağlandığını belirten Beşiroğlu, bu teknikle pilin çok daha etkin ve zararsız çalıştığını ifade etti.

Geleceğin kalp pili tekniği olarak adlandırılan yöntemin Türkiye'deki sayılı merkezlerde uygulanmaya başlandığını dile getiren Beşiroğlu, şöyle konuştu:

"Hastamız acil servise kalp hızında düşüklük, genel durumda bozukluk şikayetiyle geldi. Kalp hızının çok düşük olduğunu gördük. Normalde bu hastalara kalıcı pil takıyoruz. Bu hastamızda da kalp pili takmayı planladık. Yalnız kalp pili taktığımız zaman kalbin duvarlarından birine elektrot dediğimiz pilin ucunu yerleştiririz. Bu teknikte ise kalbin doğal elektriksel sistemine yerleştiriyoruz. Böyle olunca sistem daha düzgün ve doğal bir şekilde çalışıyor. Kalbin bütün bölgeleri eş zamanlı kasılıyor. Normal standart taktığımız pillerde kalbin sağ tarafı hemen kasılırken sol tarafı elektrik gecikerek iletiliyor. Dolayısıyla bir düzensizlik oluşuyor. Hatta 10 hastanın 2'sinde zamanla kalbin pompa fonksiyonunda kayba sebep olabiliyor. Biz bu teknikle pil taktığımızda kalbin elektriksel sistemi doğal yoldan iletildiği için bu hastalarda uzun dönemde kalp yetmezliği belirtilerini görmüyoruz ve kalp daha düzgün şekilde çalışıyor."

Saatçıoğlu ise operasyondan sonra kendisini çok iyi hissettiğini ifade ederek, "Şimdi iyileştim. Çok çok iyiyim, hiçbir ağrım sızım da yok. Allah razı olsun doktorlarımızdan, hemşirelerimizden. Hepsine çok teşekkür ederim. Çok güzel baktılar, çok iyi ilgilendiler bizimle." dedi.

Annesinin sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Nermin İbili de başarılı operasyon için doktor ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

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