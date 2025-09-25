"Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri"nde 4. gün oturumları gerçekleştirildi
Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri", dördüncü gününde oturumlarla sürdü.
Antalya
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra 26 ülkeden adli tıp başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ve kriminal uzmanlarının katıldığı "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" devam ediyor.
Oturum başkanlıklarını Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu üyesi ve İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Daşdemir ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taner Akar'ın yaptığı "Adli genetik ve bilirkişilik" oturumu gerçekleştirildi.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çetin ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Köse'nin oturum başkanlığını yaptığı "Adli belge inceleme ve bilirkişilik" paneli düzenlendi.
Panelde Polonya Merkez Polis Adli Bilim Laboratuvarı Müdür Vekili Anna Przewor ve Polonya Adli Bilimler Enstitüsü Başkanı Tomasz Dziedzic da sunum yaptı.
Küçükçekmece Adliyesi Adalet Komisyonu üyesi Prof. Dr. Ahmet Cahit İyilikli ve Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü tetkik hakimi Hamid Köse'nin oturum başkanlığında "Dünyada adli bilimler ve bilirkişilik" paneli yapıldı.
ABD New York John Jay Ceza Adaleti Koleji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Koçak da "Adli bilimlerde bilirkişiliğin geleceği: yapay zeka bilirkişiliği mi?" konulu sunum yaptı.
Koçak, Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri'nin tecrübe paylaşımı ve güncel gelişmelerin takibi için önemli bir kongre olduğunu söyledi.
Adli Tıp Kurumu Başkanı ve Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Kongre Başkanı Hızır Aslıyüksek, oturum sonlarında konuşmacılara plaket vererek, teşekkür etti.
Kongre, 28 Eylül'de sona erecek.