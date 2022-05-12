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Sağlık

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 1 milyon 79 bin 842 oldu

Toplam doğurganlık hızı 2001'de 2,38 çocukken, 2021'de 1,7 çocuk olarak gerçekleşti ve bu durum doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi

Mustafa Çalkaya   | 12.05.2022
Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 1 milyon 79 bin 842 oldu

Ankara

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 1 milyon 79 bin 842 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2021'de canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 79 bin 842 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız olarak dünyaya geldi.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocukken, 2021'de 1,7 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.

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