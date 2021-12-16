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Sağlık

Türk Kızılay'ın Uluslararası Acil Sağlık Müdahale Birimi sahaya hazır

Türk Kızılay, Uluslararası Acil Sağlık Müdahale Birimi'ni afet ve acil duruma yönelik müdahale ihtiyacı duyulan yerlerde en kısa sürede konuşlandırmak için hazırladı.

Ali Kemal Akan   | 16.12.2021
Türk Kızılay'ın Uluslararası Acil Sağlık Müdahale Birimi sahaya hazır

Ankara

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, dünya genelindeki afetlere müdahale etmek için teknik uzman gruplardan oluşan Uluslararası Acil Sağlık Müdahale Birimi'ni bünyesinde oluşturan Türk Kızılay, ekibini, afet ve acil duruma yönelik müdahale ihtiyacı duyulan yerlerde en kısa sürede konuşlandırmak için hazırladı.

Pratisyen hekim, acil tıp asistanı ve uzmanı, psikiyatrist, öğretim görevlisi, genel cerrahlardan oluşan gönüllüler ile Türk Kızılay'da afet yönetimi, lojistik, uluslararası programlar ve halk sağlığı alanlarındaki uzmanların yer aldığı Uluslararası Acil Sağlık Müdahale Birimi, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) eğitmenlerinden Uluslararası Seferberlik ve Eyleme Hazırlık eğitimi aldı.

Türk Kızılay, söz konusu eğitimler için IFRC, ICRC ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğinde akreditasyon çalışması yaptı.

Eğitim sonrasında tatbikat yapıldı

Norveç Kızılhaçı'nın fonladığı projede uzman ekipler, eğitim ve tatbikata katıldı.

Kızılay'ın İstanbul Afet Müdahale Merkezi'ndeki eğitim ve tatbikata, IFRC uzmanları Lauren Alexandra Clarke ve Wbeimar Sanchez eğitmen olarak katıldı, IFRC uzmanı Panu Saaristo da video konferans bağlantısıyla ekiplere bilgilerini aktardı.

İnsani yardım alanındaki bilgi birikimini her zaman aktaran Kızılay'ın, acil müdahale çalışmalarının yanı sıra dünya genelindeki Kızılhaç Kızılay derneklerinin personeline de Acil Sağlık Müdahale Birimleri kurmaları için eğitim vermeyi hedeflediği belirtildi.

"Eğitim çalışmalarını paydaşlarımızla uyguladık"

Açıklamada görüşlerine de yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'ın, uluslararası acil afet müdahale kapasitesinin artırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Acil Sağlık Müdahale Birimi ekiplerimize sertifikasyon programları ve eğitim çalışmalarını paydaşlarımızla uyguladık. Bu zorunlu eğitime katılan uzman ekiplerimiz birlikte çalışma yeteneklerini geliştirme, saha operasyon planlarını oluşturma, uluslararası afet ve acil durum koordinasyonunu öğrenme, uluslararası standartlar ve saha görevlendirmelerinde finansman, lojistik, insan kaynakları ve barınma gibi konularda temel bilgileri öğrendi."

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