Türk Kızılay'dan kan bağışının artırılması için yeni kampanya
Türk Kızılay, Türkiye'nin birçok bölgesini etkisi altına alan kış koşullarının kan bağışlarını olumsuz etkilemesi üzerine yeni bağış kampanyası başlattı.
Ankara
Kızılay açıklamasına göre, yaklaşık 2 yıldır dünya genelinde yaşanan pandemi, kan bağışı duyarlılığında da gerilemeye neden oldu.
Pandemi şartlarına eklenen sert kış koşuları da Kızılay'ın ulusal kan stoklarını olumsuz etkiledi.
Gerek olağan dönemlerde gerekse olağanüstü bir durumda hasta ve yaralıların kanla ilgili bir sorun yaşamaması için "Kan Dostum" isminde yeni kan bağış kampanyası başlatan Kızılay, vatandaşları sürekli kan bağışı yapmaya davet etti.
Soğuk hava kan bağışını düşürdü
Sert kış koşulları birçok il ve ilçede eğitime ara verilmesine neden olurken, özellikle o illerde yapılan kan bağış çalışmalarını da olumsuz etkiledi.
Ülke genelinde olağan şartlarda günlük 9 ile 10 bin ünite arası kan bağışı toplanırken, kış koşulları nedeniyle bu sayı yarılara kadar düşüş gösterdi.
Buna göre, ulusal kan stoklarının daima bir seviyenin üzerinde tutulması gerekiyor. Kan uzun süre stoklanamayan bir tedavi aracı olduğu için bu sürecin 365 gün kesintisiz sürdürülmesi gerekiyor.
"Kan ertelenemez bir ihtiyaç"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, duyarlı ve gönüllü vatandaşlardan 2022'de 3 milyon ünite kan bağışı alınmasının hedeflendiğini belirtti.
Pandeminin, kan bağışı açısından toplumun bu konudaki duyarlılığında azalmaya sebep olduğunu aktaran Kınık, "Normalleşme günlerinde olmamıza rağmen kan bağışlarının yeterli seviyelerde olmadığını ekiplerimizde toplanan kan bağışı sayılarının pandemi öncesi döneme göre düşük olmasından görüyoruz. Vatandaşlarımızın kan bağışında hassasiyet göstermesi gerekiyor. Zira kan ertelenemez ve yerine başka bir şey konulamaz bir tedavi aracıdır." ifadelerini kullandı.
Kınık, "Kış şartları kan bağışlarını doğal olarak olumsuz etkiliyor. Ancak kan ihtiyacı düşmeden devam ediyor. Bağışçılarımızdan bir kez daha kan stoklarının artması için iş birliği bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Süregelen rahatsızlıkları bulunanların ve acil oluşan vakaların tedavilerinde kan ihtiyacını karşılamak için bağışların artması gerektiğinin altını çizen Kınık, şunları kaydetti:
"Hasta ve yaralıların bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için Kızılay olarak ulusal bir seferberlik çağrısı yapmak istiyoruz. 'Kan Dostlarımıza Katıl' sloganıyla başlattığımız kampanyada kan bağışçılarımızı bir kez daha harekete geçmeye davet ediyoruz. Ulusal kan stokları, milletimiz için çok stratejik bir önem arz etmektedir. Stoklarımızı belirli bir seviyenin üzerinde tutmayı amaçlıyoruz."
2021'de 2 milyon 751 bin 692 ünite kan bağışı yapıldı
Açıklamaya göre, Kızılay, 68 Kan Bağış Merkezi, 300'den fazla mobil ve sabit ekip, 4 binden fazla personelle kan bağış çalışmalarını yürütüyor.
Bu kapsamda 2021'de alınan 2 milyon 751 bin 692 ünite kan bağışı ile ülke kan ihtiyacının yüzde 90'ı karşılandı.
Randevuyla kan bağışı kolaylığı
Kan bağışlamak isteyen vatandaşlar, Kızılay'ın "www.kanver.org" sitesinden, 168 numaralı çağrı merkezinden ve mobil kan bağışı uygulamasından yakınındaki kan merkezini öğrenebilecekleri gibi kendilerine uygun tarih ve saat dilimini seçerek randevu da oluşturabiliyor.
Randevu alındıktan sonra ise bağışçıya bilgilendirme yapılıyor. Bağışçı da en yakın "Kızılay Kan Bağışı" noktasına gidip, 15 dakikada kan bağışında bulunabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.