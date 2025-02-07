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Sağlık

Türk doktorlar, TİKA'nın desteğiyle Kamboçya'da sağlık taramaları gerçekleştirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yeryüzü Doktorları, Kamboçya’da sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla mobil klinik aracında sağlık taramaları gerçekleştirdi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Türk doktorlar, TİKA'nın desteğiyle Kamboçya'da sağlık taramaları gerçekleştirdi

Ankara

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeryüzü Doktorları ile Kamboçya’da sağlık alanında çalışmalar yürütüldü.

TİKA, Yeryüzü Doktorları ve yerel partner "Cambodia HBB Aid Organization" işbirliğiyle 20-29 Ocak'ta Eau-Raing Ov, Po Nhea Krek, Kandal ve Por Sat bölgelerinde kapsamlı sağlık hizmetleri sundu.

Sağlık taramaları kapsamında 2 bin 446 kişiye ulaşılarak çocuklar ve ailelerin sağlık değerlendirildi, özellikle aşılama programları, beslenme ve genel sağlık kontrolleri üzerine yoğunlaşıldı.

Yerel doktorlarla kurulan işbirliği ile yalnızca bireylerin sağlık durumu değerlendirilmekle kalınmadı, aynı zamanda bölgedeki sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler de gerçekleştirildi.

TİKA ve Yeryüzü Doktorlarının yürüttüğü sağlık kampanyası, Kamboçya’daki yerel sağlık sistemine destek vererek erken teşhis ve müdahale süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

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