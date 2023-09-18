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Sağlık

Türk doktorlar, Kosova’da kalp rahatsızlığı olan 16 çocuğu ameliyat edecek

Kosova Sağlık Bakanlığı, bu hafta içerisinde kalp sorunu olan 16 çocuğun, Türk uzman doktor heyeti tarafından ameliyat edileceğini duyurdu.

Eren Beksaç  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Türk doktorlar, Kosova’da kalp rahatsızlığı olan 16 çocuğu ameliyat edecek Kaynak: Kosova Sağlık Bakanlığı

Priştine

Kosova Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk doktorların, Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Hastane ve Üniversite Klinik Servisi Genel Müdürü Elvir Azizi ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Bakan Vitia'nın, Kosova'da sağlık alanındaki katkılarından dolayı Büyükelçi Angılı ve Türkiye'den gelen uzman doktorlara teşekkür ettiği aktarıldı.

Heyette yer alan Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Alper Güzeltaş’ın Kosovalı çocuklara yardımcı olacakları için memnun olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Türk doktorlar, Kosova’da bu hafta kalp rahatsızlığı olan 16 çocuğun ameliyatını gerçekleştirecek, koroner anjiyografi, stentleme ve elektrofizyolojik çalışma da dahil 30 kardiyolojik müdahalede bulunacak.

Uzman doktorlardan oluşan heyet, "Muntada Aid" kuruluşunun işbirliği ve desteğiyle Kosova'ya geldi.

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