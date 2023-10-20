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Sağlık

TİTCK, Dünya Sağlık Örgütünün "Ulusal İlaç Otoriteleri" listesine alındı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) Dünya Sağlık Örgütünün ulusal ilaç otoriteleri listesine alındığı bildirildi.

Sarp Özer  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
TİTCK, Dünya Sağlık Örgütünün "Ulusal İlaç Otoriteleri" listesine alındı

Ankara

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan (TİTCK yapılan açıklamada, tüm düzenleyici ve denetleyici faaliyetlerin Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uygun, istikrarlı ve entegre bir sistem içinde yürütüldüğü belirtildi.

Kurumun, Dünya Sağlık Örgütünün "Ulusal İlaç Otoriteleri" listesinde yer almasının da bunun göstergesi olduğu kaydedilen açıklamada, "Ülkemizdeki ilaç ve aşıların etkili, güvenli ve kaliteli şekilde piyasaya sunularak denetiminin en iyi şekilde gerçekleştirildiği bir kez daha tescillenmiş, ülkemizde üretilen aşıların Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından onaylanan ürün listelerine girebilmesinin de önü açılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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