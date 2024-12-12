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Sağlık

Tip 1 diyabet hastası çocukların "diyabet sensörü" SGK'nin geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan,"Vatandaşlarımız, Bilimsel Komisyon'dan onay alacak ölçüm cihazlarını, uzman hekimlerimizin reçete etmesi ile kısa sürede medikallerden temin edebilecek." dedi.

Orhan Onur Gemici  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Tip 1 diyabet hastası çocukların "diyabet sensörü" SGK'nin geri ödeme listesine alındı

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası çocuklar için sensörlü glikoz izlem cihazlarının Sosyal Güvenlik Kurumunca geri ödeme kapsamına alınacağını duyurduğunu anımsattı.

Bu kapsamda, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını aktaran Işıkhan, böylelikle tip 1 diyabet hastası çocuklar için önemli bir iyileştirmeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"18 yaş altı tip 1 diyabet hastası çocuklarımızın kan şekeri takibini yapabilmek için ihtiyaç duydukları 'sürekli cilt altı glikoz izlem sistemi' Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödeme listesine dahil edilmiştir. Vatandaşlarımız, Bilimsel Komisyon'dan onay alacak ölçüm cihazlarını, uzman hekimlerimizin reçete etmesi ile kısa sürede medikallerden temin edebilecek. Çocuklarımızın sağlığı, huzuru bizim en büyük önceliğimiz. Tip 1 diyabet hastası kıymetli evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum."

Kan bileşenleri ve hemodiyaliz tedavisine ilişkin destek yüzde 45 artırıldı

Bakan Işıkhan'ın açıklamasında paylaştığı görselde ise SUT ile ilgili diğer düzenlemeler de yer aldı.

Buna göre, kan bileşenleri ve hemodiyaliz tedavisinin SGK geri ödeme fiyatları yüzde 45 artırıldı. Kemik iliği nakli öncesi hazırlık sürecinde kullanılan ilacın hasta onay kuralı kaldırılarak ilaca erişim kolaylaştırıldı. Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan akıllı ilaca hastaların daha erken dönemde erişimleri sağlandı.

Ayrıca mitokondriyal sitopati hastalarına aylık 800 lira ödeme yapılmasına karar verildi.

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