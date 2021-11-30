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Sağlık

TEİS'ten süresi dolan bazı ilaç raporlarının 31 Aralık'a kadar yenilenmesi uyarısı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Saydan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kovid-19 kapsamında uzattığı bazı ilaç raporlarının yıl sonu itibarıyla süresini sonlandırma kararı aldığını bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 30.11.2021
TEİS'ten süresi dolan bazı ilaç raporlarının 31 Aralık'a kadar yenilenmesi uyarısı

Ankara

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yaptığı açıklamada, SGK'nin Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç Temini Hakkında Duyuru yayımladığını belirtti.

"SGK 29 Kasım'da yayımladığı bir duyuru ile pandemi kapsamında uzattığı bazı ilaç raporlarının yıl sonu itibarıyla süresini sonlandırma kararı aldı." bilgisini veren Saydan şu ifadeleri kullandı:

"Bunların arasında büyüme hormonları, enzim eksikliğinde kullanılan ilaçlar, diyaliz ilaçları, romatizma benzeri hastalıklarda kullanılan Anti-TNF grubu biyolojik ilaçlar, göz içine uygulanan enjeksiyonlar ve kuru göz sendromunda kullanılan göz damlalarını raporlu temin eden vatandaşlarımızın, yıl sonuna kadar hastaneye giderek raporlarını yenilemeleri gerekmektedir. Üzülerek bildirmek isteriz ki vatandaşlarımız raporlarını yenilemedikleri takdirde, sene başından itibaren eczanelerimizden bu tür ilaçları alamayacaklar. Bu durum eczanelerimizden kaynaklı bir durum değil, uygulama değişikliği nedeniyledir."

Saydan, hastaneye düzenli gitmesi ve hekim tarafından takip edilmesi gerekenlerin durumlarının, mevcut uygulama ile rapor bilgilerini yenilemesi sayesinde yeniden değerlendirileceğini belirtti.

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