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Sağlık

Şiddetli ağrılar çeken Rus hasta Sivas'ta yapılan ameliyatla şifa buldu

Rusya'da yaşayan ve boynundaki şiddetli ağrılar nedeniyle zor günler geçiren Olga Korunskai (62), Sivas'ta ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Serhat Zafer   | 05.04.2022
Şiddetli ağrılar çeken Rus hasta Sivas'ta yapılan ameliyatla şifa buldu Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Boynundan daha önce ameliyat geçiren ve şiddetli ağrıları olan Korunskai, internetten Medicana Sivas Hastanesi'ne ulaştı.

Sivas'a gelen ve Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kağan Kamaşak tarafından ameliyat edilen Korunskai, tedavisinin tamamlanmasının ardından ülkesine uğurlandı.

Olga Korunskai, AA muhabirine, Rusya'da ameliyat olduktan sonra boynuna platin takıldığını söyledi.

Ameliyat sonrasında şikayetlerinin devam ettiğini belirten Korunskai, "Ameliyattan sonra kimse bu platinleri yerinden çıkartmak, oynatmak istemiyordu ve 'riskli' diyorlardı. Medicana Hastanesi'ni buldum ve Kağan hocaya yönlendirdiler. Buraya geldim ve ameliyatımı oldum, şu anda çok memnunum." dedi.

"Savaşa karşıyım"

Korunskai, Türkiye'nin sağlık alanında da çok iyi bir durumda olduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Korunskai, "Savaşa karşıyım ve böyle olmasını istemezdim. Herkesin bu dünyada güzel bir şekilde yaşamasını istiyorum." diye konuştu.

Doç. Dr. Kağan Kamaşak ise hastanın aşırı derecede boyun ağrısı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu aktardı.

Hastanın kollarında ve boynunda çok şiddetli ağrılarının olduğunu belirten Kamaşak, "Ağrıdan dolayı boynunda hareket kısıtlılığı mevcuttu. Daha önce bir operasyon geçirmiş ve ona bağlı plak takılmış, ameliyata aldık. O plağı çıkarttık ve kısmen sağ kolundaki ağrıya neden olan patolojiyi de düzelttik. Bunun sonucunda hastamız çok rahatladı ve sağlığına kavuşmuş şekilde ülkesine dönecek." ifadelerini kullandı.

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