Dolar
42.45
Euro
48.96
Altın
4,055.34
ETH/USDT
2,830.10
BTC/USDT
86,910.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 8. günde de devam ediyor.

Serhat Zafer  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor

Sivas

Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.

Gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri katılırken Kızılay ekipleri de alandaki personele lojistik destek sağlıyor.

Yıldırım'ın bulunduğu bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanması nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Bakan Yerlikaya, Sinop'ta berber dükkanına silahla saldıran iki zanlının yakalandığını bildirdi
Türkiye ve dünya gündemi
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor

Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor

Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor

Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor

Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan işçiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan işçiyi arama çalışmaları yeniden başladı
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan kişiyi arama çalışması sürüyor

Sivas'ta demir madeni ocağında göçük altında kalan kişiyi arama çalışması sürüyor
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük meydana geldi

Sivas'ta demir madeni ocağında göçük meydana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet