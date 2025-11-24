Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 8. günde de devam ediyor.
Sivas
Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.
Gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri katılırken Kızılay ekipleri de alandaki personele lojistik destek sağlıyor.
Yıldırım'ın bulunduğu bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanması nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor.