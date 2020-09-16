Euro
8.90
Dolar
7.49
BIST 100
1,112.61
Altın
1,965.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Niğde’de AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Sağlık

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç'tan vaka sayısı artışı uyarısı

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Oruç, Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandığı uyarısında bulundu.

Recep Bilek   | 16.09.2020
Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç'tan vaka sayısı artışı uyarısı

Samsun

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı Samsun Valiliği öncülüğünde etkin bir mücadele yürüttüklerini belirtti.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar sayesinde il bazında başarılı sonuçlar elde ettiklerini aktaran Oruç, halen bazı yerlerde vaka artışının sürdüğüne işaret etti.

Vezirköprü ve Havza ilçelerinde vaka sayısının önceki aylara oranla yaklaşık iki kat artış hızı gösterdiğine değinen Oruç, bunun en büyük nedeninin, kişilerin tüm bilgilendirme ve uyarı çalışmalarına rağmen, hastalığın etkisine inanmamaları, aile içinde bir vaka çıkana kadar maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan hayatlarını sürdürmeleri olduğunu vurguladı.

Filyasyon ekiplerinin Samsun'un tamamında olduğu gibi bu ilçelerde de sabah saat 09.00'dan gece saat 23.00'e kadar temaslı ve karantinada olması gereken pozitif hasta takibi yaptıklarını belirten Oruç, "Sağlık ekiplerinin gösterdiği bu özverili mesaiye ve bilgilendirme çalışmalarına rağmen bazı ilçe sakinlerinin hala Kovid-19 olduğunu bildikleri hastalara bile geçmiş olsun ziyaretine giderek kalabalık gruplar halinde bir araya gelmeye devam ediyor. Bu davranış şeklinin de bulaş oranının artmasından başka bir sonuç doğurmuyor." ifadelerini kullandı.

Salgının ilk gününden beri "Bana nasılsa bir şey olmaz, akrabamdan yakınımdan virüs bulaşmaz" düşüncesinin ne kadar hatalı bir yaklaşım olduğunu ve bu durumun vaka sayının artırmaktan başka bir işe yaramayacağını anlattıklarını vurgulayan Oruç, Vezirköprü ve Havza'da yaşayan vatandaşların da daha kötü sonuçlar ortaya çıkmadan önce köy, merkez ayrımı yapmadan, önlemlere daha sıkı sarılması ve maske, mesafe, el hijyeni kurallarına koşulsuz uyum göstermesi gerektiğini hatırlattı.

Sağlık İl Müdürlüğü olarak salgının ildeki seyriyle ilgili belirli aralıkla bilgilendirme yapmaya özen gösterdiklerini, bu çerçevede daha önce İlkadım, Çarşamba ve Bafra ilçeleriyle ilgili yaptıkları uyarılara halk tarafından olumlu bir geri dönüş aldıklarını belirten Oruç, Vezirköprü ve Havzalılardan da kendileri, sevdikleri ve çevrelerindekilerin sağlığı için benzer bir davranış beklediklerini, tedbirlere ancak birlikte uyum gösterilirse ve sorumluluk alınırsa virüsün etkisinin azaltılabileceğini aksi durumda herkesin üzüleceği tabloların ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
OECD: Kovid-19 nedeniyle ekonomide belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor
İran'da son 24 saatte 179 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 29 milyon 753 bini aştı
İran'da Kovid-19'a yakalanan çocuk sayısı artıyor
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 500'ü geçti

Benzer haberler

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç'tan vaka sayısı artışı uyarısı

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç'tan vaka sayısı artışı uyarısı

OECD: Kovid-19 nedeniyle ekonomide belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor

İran'da son 24 saatte 179 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 29 milyon 753 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 29 milyon 753 bini aştı
Muhasebe büroları için Kovid-19 önlemleri devrede

Muhasebe büroları için Kovid-19 önlemleri devrede