Dolar
26.95
Euro
28.98
Altın
1,907.08
ETH/USDT
1,619.00
BTC/USDT
26,297.00
BIST 100
7,952.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu 12. Bakanlar Toplantısının ardından Ekonomik İş Birliği Çalışma Grubu 14. Toplantısı Bildirisinin İmza Töreni'nde konuşuyor.
logo
Sağlık

Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri, 54 ildeki 180 sağlık tesisinde yaşlılar için kapılarını açtı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez 80 yaş ve üstü kişilerin kendilerinden sorumlu hekime emanet edileceği Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerini (YAŞAM) 54 ilde, 180 sağlık tesisinde hizmete sundu.

Burcu Çalık Göçümlü  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri, 54 ildeki 180 sağlık tesisinde yaşlılar için kapılarını açtı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla geçen aylarda yayımlanan genelge doğrultusunda işleyiş ve uygulamaları belli olan YAŞAM'lar ülke genelinde hizmete alınıyor.

İlk olma özelliğini taşıyan merkezler halihazırda Türkiye'nin 54 ilinde, 180 sağlık tesisinde 80 yaş ve üstündeki kişiler için hizmet sunmaya başladı. Merkezlerin kısa sürede 81 ilde yaygınlaştırılması, ayrıca bir sonraki aşamada 65 yaş üstü kişilere hizmet verecek şekilde kapsamlarının genişletilmesi planlanıyor.

Merkezlerle yaşlıların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, desteklenmesi, tıbbi izlemlerinin yapılması ayrıca gerektiğinde uzaktan sağlık hizmeti ile muayene ve danışmanlık hizmeti verilmesi amaçlanıyor.

204 saha ekibi yaşlılar için ev ziyaretlerine başladı

Hekim, hemşire, yaşlı sağlık bakım personeli ve tıbbi sekreterlerin görev aldığı YAŞAM'lar, yaşlıların evinde veya yerinde sağlık ihtiyaçlarının belirlenmesi ve buna uygun tıbbi bakım planlarının oluşturulmasında da aktif rol üstleniyor.

Bu kapsamda yaşlı kişiler, durumlarına göre evde ziyaret yöntemiyle değerlendiriliyor, fizyoterapist, fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik ölçme ve değerlendirmeleri ile ihtiyaç duyduğu tedavi programı hazırlanıyor.

Bakanlık bu çerçevede şu ana kadar 204 saha ekibi oluştururken, bu ekiplerde 137 uzman hekim, 119 pratisyen hekim görevlendirildi.

Pansuman, enjeksiyon, sonda değişimi gibi ihtiyaçları da karşılanan yaşlıların ihtiyaç duyduğu poliklinik randevularının alınması, gerektiğinde evden hastaneye, hastaneden eve nakillerinin yapılması da YAŞAM'ların sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

Uzaktan sağlık hizmeti YAŞAM'larla devreye girecek

Öte yandan Bakanlık, yaşlıların bazı durumlarda hastaneye gelmesine gerek kalmadan hizmet alabilmesi için "Telemedicine" olarak adlandırılan uzaktan sağlık hizmetini de ilk olarak YAŞAM'larda başlatacak.

Böylelikle özellikle takipli ve kronik hastalar için uzaktan rapor ve reçete yazdırabilme kolaylığı sağlanacak.

Telemedicine sisteminin YAŞAM'ların ardından aile hekimlikleri ve hastanelerdeki poliklinik süreçlerinde de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişti
İslahiye'deki deprem konutlarında dış cephe işlemleri tamamlandı
Sivrihisar Hava Gösterileri için hazırlıklar tamamlandı
Türkiye ve dünya gündemi
5 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Benzer haberler

Türkiye'de yaşayan Faslı hattat, sosyal medyadaki nefret söyleminin toplumda karşılığının olmadığını söyledi

Türkiye'de yaşayan Faslı hattat, sosyal medyadaki nefret söyleminin toplumda karşılığının olmadığını söyledi

Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri, 54 ildeki 180 sağlık tesisinde yaşlılar için kapılarını açtı

Hindistan'da 8 asırlık dergah "barışçıl anlayışla" her dinden yüzbinlerce insanı ağırlıyor

Malatya'da konteyner kentte kalan depremzedeler kış hazırlığında

Malatya'da konteyner kentte kalan depremzedeler kış hazırlığında
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı

Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
UMKE sel felaketinden etkilenen Libya'da yaraları sarıyor

UMKE sel felaketinden etkilenen Libya'da yaraları sarıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet