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Sağlık

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, egzersiz ve spor bilimleri uzmanları yetiştirecek

Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü'ne özel yetenek sınavı ve ÖSYM kılavuzunda belirlenen kurallar kapsamında 50 öğrenci alınacak.

Zeynep Rakipoğlu   | 13.08.2020
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, egzersiz ve spor bilimleri uzmanları yetiştirecek

İstanbul

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü, spor alanında gerekli teknik bilgiye sahip, etik kurallara uyan, araştırmacı, problemlere kısa sürede doğru çözümler bulabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri güncel olarak takip edebilen egzersiz ve spor bilim uzmanları yetiştirecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölüme özel yetenek sınavı ile Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kılavuzunda belirlenen kurallar kapsamında 50 öğrenci alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Karakoç, fakülteleri bünyesinde bulunan Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü'nde eğitim gören öğrencilerin "Egzersiz ve Spor Bilimleri alanında Lisans Diploması" derecesi ile mezun olacaklarını belirtti.

Bu bölümde eğitim öğretim süresinin 4 yıl (8 yarıyıl) süreli ve ders geçme esasına dayandığını ifade eden Karakoç, şunları kaydetti:

"Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, özel kurum ve kuruluşlarda egzersiz ve spor bilimi uzmanı, antrenör, yardımcı antrenör, kuvvet ve kondisyon koçu, rekreasyon lideri, spor yöneticisi, spor işletmecisi, spor pazarlamacısı, spor masörü, performans analisti, fitness ve wellness yöneticisi, beden eğitimi ve spor öğretmeni, üniversitelerde okutman veya araştırma görevlisi olarak çalışabilecekleri iş ve akademik kariyer imkanlarına sahip olabileceklerdir.
Bölümümüze öğrenci kabulü, özel yetenek sınavı ve ÖSYM kılavuzunda belirlenen kurallar çerçevesinde olup, sınav tarihleri ve uygulama detayları üniversitemiz tarafından hazırlanan Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) Kılavuzu ile her eğitim-öğretim dönemi öncesi duyurulmaktadır."

Prof. Dr. Karakoç, bölümle ilgili ayrıntılı bilgilere ve sınav takvimine üniversitenin ve fakültenin internet sitesinden ulaşılabileceğini bildirdi.


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