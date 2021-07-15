Euro
10.17
Dolar
8.57
BIST 100
1,367.25
Altın
1,832.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul ve Ankara’da bulunan 15 Temmuz Anıtlarından canlı yayınlanacak programla, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların hikayelerini İngilizce dilinde dünya kamuoyuna anlatıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul ve Ankara’da bulunan 15 Temmuz Anıtlarından canlı yayınlanacak programla, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların hikayelerini İngilizce dilinde dünya kamuoyuna anlatıyor.
logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığından sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına 'Kovid-19 aşısı' ödemesi

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşısı uygulamaları kapsamında, 1 Temmuz 2021'den itibaren 3 ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da 1500 liraya kadar ilave ödeme yapılabilecek.

Ahmet Sertan Usul   | 15.07.2021
Sağlık Bakanlığından sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına 'Kovid-19 aşısı' ödemesi

Ankara

"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle ilgili yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın, sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına net aylık 1500 liraya kadar, Kovid-19 aşısı yapılması hususu dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek.

Bu kapsamda yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı ilgili maddelerde dikkate alınacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya Kovid-19'a karşı Moderna aşısını 12 yaş ve üstüne uygulamaya hazırlanıyor
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 34 bin 135 doz aşı yapıldığını duyurdu
Delta varyantının yayıldığı Bangladeş'te Kurban Bayramı’nda kısıtlamaların gevşetilmesi endişelere yol açtı
Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte 1 milyon 280 doz aşı uygulandı
Sağlık Bakanı Koca: Aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları yükseliyor

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığından sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına 'Kovid-19 aşısı' ödemesi

Sağlık Bakanlığından sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına 'Kovid-19 aşısı' ödemesi

Aşılama oranı yüksek iller Kovid-19 vaka sayılarını hızla azaltıyor

Sağlık Bakanlığı yazın çocuklarda görülen ishale karşı el temizliğinin önemli olduğunu bildirdi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19 geçirenler iki doz aşı olabilecek

Kovid-19 geçirenler iki doz aşı olabilecek
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar