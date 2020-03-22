Euro
7.01
Dolar
6.55
BIST 100
85,795.79
Altın
1,498.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığından Bakan Koca'nın resmi sosyal medya hesaplarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı görülmektedir. Sahte hesaplara lütfen itibar etmeyiniz." denildi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 22.03.2020
Sağlık Bakanlığından Bakan Koca'nın resmi sosyal medya hesaplarına ilişkin açıklama

Ankara

Sağlık Bakanlığı, son günlerde Bakan Dr. Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını, bu hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Koca'nın resmi sosyal medya hesapları paylaşıldı.

"Son günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı görülmektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada, bunlar dışında açılan sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın resmi sosyal medya hesapları şunlar:

"Twitter: Dr. Fahrettin Koca @drfahrettinkoca

https://twitter.com/drfahrettinkoca?s=09

Instagram: https://instagram.com/drfahrettinkoca

Facebook: https://www.facebook.com/sbfahrettinkoca/"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
BM'den Libya'daki 'insani ateşkese' destek
Fas ve Tunus'ta koronavirüs vaka sayısı arttı
Malezya'da asker koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa indi
İstanbul polisinden vatandaşlara 'Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığından Bakan Koca'nın resmi sosyal medya hesaplarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığından Bakan Koca'nın resmi sosyal medya hesaplarına ilişkin açıklama

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığından raporlu ilaçlarla ilgili hatırlatma

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e yükseldi
Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne 'Dışarı çıkmayın' çağrısı

Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne 'Dışarı çıkmayın' çağrısı
Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün

Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte üçüncü gün