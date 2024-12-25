Sağlık Bakanlığı, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası'na ilişkin boş kadroları yayımladı
Sağlık Bakanlığı, 909'u pratisyen, 1019'u uzman olmak üzere toplam 1928 hekimin atama yerlerini belirleyecek 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası'na ilişkin boş kadroları yayımladı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, boş kadrolara ilişkin tercih başvuruları, 27 Aralık saat 18.00'e kadar "ekip.saglik.gov.tr" adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu üzerinden gerçekleştirilebilecek.
909'u pratisyen hekim, 1.019'u uzman hekim olmak üzere toplam 1.928 hekimin atama yerlerini belirleyecek olan 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası’na ait münhal (boş) kadrolar yayımlanmıştır.— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) December 25, 2024
Tercih başvuruları 27 Aralık 2024 saat 18.00'e kadar https://t.co/fC4LdtohDD…
İlan edilen takvim çerçevesinde eş mazereti başvurusunda bulunmayanların göreve başladıktan sonra yapacakları eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 30. maddesi uyarınca "Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere, görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." hükmü çerçevesinde değerlendirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.