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Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilaç, engelli ve ÇÖZGER raporlarına ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni uygulama kapsamında Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) ve engelli raporlarının yenilenme süresini 12 ay, ilaç raporlarının yenilenme süresini ise 9 ay olarak belirlediklerini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilaç, engelli ve ÇÖZGER raporlarına ilişkin paylaşım

Ankara

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Haziran'da süresi dolacak raporlar için yaklaşık 10 milyon vatandaşın ÇÖZGER, engelli ve ilaç raporlarının yenilenmesini kolaylaştırmak amacıyla 19 Haziran itibarıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

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Pandemi sürecinde süresi uzatılan raporları e-Rapor Sistemi üzerinden tespit ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, "Raporları yenilenmesi gereken vatandaşlarımıza MHRS'de oluşturduğumuz 'Rapor Yenileme Kliniği'ne ilişkin randevu linkini gönderiyoruz. Dün 700 bin vatandaşımıza SMS iletildi. Böylece vatandaşlarımız hastanelerimize başvurarak raporlarını hızlı bir şekilde yenileyebilecek." ifadelerini kullandı.

Dijital imkanları etkili biçimde kullanarak vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni uygulamamız kapsamında ÇÖZGER ve engelli raporlarının yenilenme süresini 12 ay, ilaç raporlarının yenilenme süresini 9 ay olarak belirledik. MHRS takvimlerini bu süreler doğrultusunda oluşturuyoruz. Başvuruları almaya devam ediyor, randevu planlamalarımızı titizlikle sürdürüyoruz."

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