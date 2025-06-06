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Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan bayramda sağlık hizmetlerine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde 1544 hastanede 638 bin 603 personelin görev yapacağını bildirdi.

Emrullah Cesur  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan bayramda sağlık hizmetlerine ilişkin açıklama

Ankara

Sosyal medya hesabı platformundan paylaşımda bulunan Memişoğlu, Kurban Bayramı boyunca sağlık hizmetlerinin kesintisiz süreceğini vurguladı.

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Memişoğlu, şunları kaydetti:

"1544 hastanemizde 638 bin 603 personelimiz, 1541 sağlık tesisimizin acil servislerinde 192 bin 244 personelimiz, 172 Ağız ve Diş Sağlığı Kamu Sağlık Tesisimizde 4 bin 882 personelimiz, 1194 Evde Sağlık Ekibi ve 4 bin 524 personelimizle 4 buçuk günlük tatil boyunca 24 saat esasına göre görev başında olacağız. Büyük sağlık ailemizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Özverili çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız."

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