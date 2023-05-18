Sağlık Bakanı Koca'dan "TUS" kontenjanlarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca, 15 Nisan'da yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) kapsamında eğitim kurumlarında 9 bin 2 kontenjan planlandığını ve kontenjan dağılımlarının kılavuzda yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildiğini bildirdi.
Ankara
Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Nisan'da düzenlenen 2023-TUS 1. Dönem sınav sonuçlarının 12 Mayıs'ta ÖSYM tarafından açıklandığını anımsattı.
Sınava 21 bin 476 uzmanlık öğrenci adayı girdiğine işaret eden Koca, şunları kaydetti:
"Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanı ve diğer kontenjanlar ile birlikte toplam 9 bin 2 kontenjan planlaması yapılarak, yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. Yerleştirme sonuçlarının, tercihte bulunacak hekim arkadaşlarımın gönlüne göre olmasını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.