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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan "TUS" kontenjanlarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca, 15 Nisan'da yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) kapsamında eğitim kurumlarında 9 bin 2 kontenjan planlandığını ve kontenjan dağılımlarının kılavuzda yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Sağlık Bakanı Koca'dan "TUS" kontenjanlarıyla ilgili açıklama

Ankara

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Nisan'da düzenlenen 2023-TUS 1. Dönem sınav sonuçlarının 12 Mayıs'ta ÖSYM tarafından açıklandığını anımsattı.

Sınava 21 bin 476 uzmanlık öğrenci adayı girdiğine işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanı ve diğer kontenjanlar ile birlikte toplam 9 bin 2 kontenjan planlaması yapılarak, yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. Yerleştirme sonuçlarının, tercihte bulunacak hekim arkadaşlarımın gönlüne göre olmasını diliyorum."

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