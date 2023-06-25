Sağlık Bakanı Koca'dan sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur için geçmiş olsun dilediğinde bulundu.
Ankara
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum." ifadelerine yer verdi.
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Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2023