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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur için geçmiş olsun dilediğinde bulundu.

Sefa Şahin  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Sağlık Bakanı Koca'dan sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum." ifadelerine yer verdi.

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