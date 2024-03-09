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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan "LÖSANTE Hastanesi"ne ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesinin ruhsat sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Elif Somuncu  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
Sağlık Bakanı Koca'dan "LÖSANTE Hastanesi"ne ilişkin açıklama

İstanbul

Bakan Koca, Pendik'teki ziyaretleri sırasında bir kişinin "LÖSANTE'ye neden tam ruhsat vermiyorsunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Koca, "Lösemi hastalarına özel hastaneyi kullanmak üzere ne kadar yatak istiyorlarsa, ne kadar lösemi hastalarına özel hematolog istiyorlarsa sonuna kadar yoğun bakım dahil açığız ama lösemi hastalarının yanında, kadın-doğum doktoru, yatağı, ortopedi ve diğer branşları lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler." diye konuştu.

Lösemi haricindeki diğer hastalıklarla ilgili hastane istemenin istismar olduğunu dile getiren Koca, "Sizi de istismar etmesinler. Lösemi yatağı için sonuna kadar, lösemi hastaları için hematoloji ve benzeri hekim istihdamından sonuna kadar, ama kadın-doğum, ortopedi, beyin cerrahisi gibi branşlarla ilgili lösemili hastalarımızı istismar ederek onun kapısını, parayla ettikleri hizmetlerin önünü açmasınlar." ifadelerini kullandı.

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