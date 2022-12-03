Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin sağlık hizmetlerini Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayısı 945 bin. Yılın 10 ayında aile hekimliklerimizde 248 milyon 335 bin muayene yapıldı. Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor." ifadesini kullandı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye, İngiltere ve Fransa'nın sağlık sistemine ilişkin bazı verileri paylaştı.
Avrupa medyasına göre, Fransa'da 15 Milyondan fazla insan, pratisyen hekime ulaşmakta zorluk yaşıyor. Türkiye’de, yılın ilk 10 ayında aile hekimliklerimizde 248 Milyon 335 Bin muayene yapıldı. Günlük ortalama muayene sayısı 827 Bin 783. Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 3, 2022
Avrupa medyasına göre, İngiltere'de muayene olabilmek için bekleyen 7,1 milyon kişi bulunurken Türkiye'de sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayısının 945 bin olduğuna dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:
"Avrupa medyasına göre, Fransa'da 15 milyondan fazla insan, pratisyen hekime ulaşmakta zorluk yaşıyor. Türkiye'de, yılın ilk 10 ayında aile hekimliklerimizde 248 milyon 335 bin muayene yapıldı. Günlük ortalama muayene sayısı 827 bin 783. Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.