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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Kapı Güvenlik Sistemleri ile şiddete bir engel koyuyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde uygulamaya konulan "Kapı Güvenlik Sistemleri" ile "şiddete bir engel koyulduğunu" bildirdi.

İsa Toprak   | 16.07.2022
Sağlık Bakanı Koca: Kapı Güvenlik Sistemleri ile şiddete bir engel koyuyoruz

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından, güvenlik sistemlerinin hastanelerde uygulamaya alındığı görüntüleri paylaştı.

Güvenlik görevlilerinin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri'nin sağlık çalışanları adına halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Koca, "Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırken ki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı." ifadelerini kullandı.

Koca, ayrıca "DoktorumaSaygı" etiketiyle paylaştığı mesajlarında, "Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır. Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir." ifadelerine yer verdi.

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