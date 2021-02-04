Sağlık Bakanı Koca, kanserle mücadelede erken tanının önemine dikkati çekti
Sağlık Bakanı Koca, "Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mücadelelerinin merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olsa da tüm hastalıkların varlığını sürdürdüğüne işaret etti.
Mücadelemizin merkezinde koronavirüs salgını olsa da tüm hastalıklar varlığını sürdürüyor. Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır. pic.twitter.com/mEZ8Hi4DHQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 4, 2021
Bakan Koca, "Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır." uyarısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.