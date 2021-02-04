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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, kanserle mücadelede erken tanının önemine dikkati çekti

Sağlık Bakanı Koca, "Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Sertan Usul   | 04.02.2021
Sağlık Bakanı Koca, kanserle mücadelede erken tanının önemine dikkati çekti

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mücadelelerinin merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olsa da tüm hastalıkların varlığını sürdürdüğüne işaret etti.

Bakan Koca, "Kanser sevdiklerimizi elimizden almaya devam ediyor. Kanserle mücadelede erken tanı hayat kurtarır." uyarısında bulundu.

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