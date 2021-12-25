Dolar
10.99
Euro
12.05
Altın
1,808.48
ETH/USDT
4,079.20
BTC/USDT
50,961.00
BIST 100
1,891.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, ilk yardım bilgisiyle hayat kurtaran kafe personeline teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annesi ile gittiği kafede nefes borusuna yiyecek kaçak 2,5 yaşındaki kız çocuğunu uyguladığı "Heimlich manevrası" ile kurtaran kafe personeline teşekkür ederek, ilk yardım bilgisinin önemine dikkati çekti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 25.12.2021
Sağlık Bakanı Koca, ilk yardım bilgisiyle hayat kurtaran kafe personeline teşekkür etti

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Kahramankazan ilçesinde annesi ile gittiği kafede nefes borusuna yiyecek kaçan 2,5 yaşındaki kız çocuğunun kafe personelinin uyguladığı "Heimlich manevrası" ile kurtarılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlk yardım bilgisi hayat kurtardı. Bugün, bir kız çocuğu, soluk borusuna yemek kaçınca tehlikeli anlar yaşadı. Onu, oturdukları kafede görevli gencin ilk yardım bilgisi kurtardı. Nefes yolunu, Heimlich Manevrası dediğimiz yöntemle açtı. Sağ ol arkadaşım. Geçmiş olsun küçük kız."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da 54 bin 762 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı
Türkiye'de 20 bin 470 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi
Bakan Koca: Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 816 bini geçti
İran, Omicron varyantı nedeniyle kara sınırlarını 15 gün kapatıyor

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca, ilk yardım bilgisiyle hayat kurtaran kafe personeline teşekkür etti

Sağlık Bakanı Koca, ilk yardım bilgisiyle hayat kurtaran kafe personeline teşekkür etti

Bakan Koca: Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı

Evlenecek çiftlere SMA taraması, aile hekimliklerinde başlıyor

Sağlık Bakanı Koca: Salgında kontrollü seyir devam ediyor

Sağlık Bakanı Koca: Salgında kontrollü seyir devam ediyor
Türkiye'de 16 bin 910 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 16 bin 910 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: Afrika kıtasında bulunan 25 ülke ile sağlık alanında 37 iş birliği anlaşmamız mevcut

Sağlık Bakanı Koca: Afrika kıtasında bulunan 25 ülke ile sağlık alanında 37 iş birliği anlaşmamız mevcut