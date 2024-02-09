Sağlık Bakanı Koca, ameliyata ikna edilen hastanın duygularını anlattığı videoyu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ameliyat olmaya ikna edilen mide kanseri yaşlı hastanın, başarılı operasyon sonrası duygularını anlattığı videoyu paylaştı.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Yaşlıyım, nasılsa ölümüm yakın' diyordu. Hekimlerimiz kendisini ikna etti, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde mide kanseri ameliyatı başarıyla yapıldı. Hastanemiz için, 'beş yıldızlı otel gibi', sağlığı için üç yıldır 'çok şükür' diyor." ifadelerini kullandı.
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Yaşlıyım, nasılsa ölümüm yakın diyordu. Hekimlerimiz kendisini ikna etti, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde mide kanseri ameliyatı başarıyla yapıldı. Hastanemiz için, “Beş yıldızlı otel gibi”, sağlığı için üç yıldır “Çok şükür” diyor. pic.twitter.com/ZHuuysjIGn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 9, 2024