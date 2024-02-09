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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, ameliyata ikna edilen hastanın duygularını anlattığı videoyu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ameliyat olmaya ikna edilen mide kanseri yaşlı hastanın, başarılı operasyon sonrası duygularını anlattığı videoyu paylaştı.

Abdullah Sarica, Ersin Çetintaş  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Sağlık Bakanı Koca, ameliyata ikna edilen hastanın duygularını anlattığı videoyu paylaştı

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Yaşlıyım, nasılsa ölümüm yakın' diyordu. Hekimlerimiz kendisini ikna etti, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde mide kanseri ameliyatı başarıyla yapıldı. Hastanemiz için, 'beş yıldızlı otel gibi', sağlığı için üç yıldır 'çok şükür' diyor." ifadelerini kullandı.

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