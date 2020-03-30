Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe 'N95 maske'nin kullanım alanlarını paylaştı
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Meşe, N95 maskenin, özel durumlarda sadece sağlık personeli için gerekli olduğunu bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Twitter hesabından, N95/FFP2 maskenin hangi hallerde kullanılacağına ilişkin hazırlanan görseli paylaştı.
N95 MASKE KULLANIMI ÖZEL DURUMLARDA SADECE SAĞLIK PERSONELİ İÇİN GEREKLİDİR pic.twitter.com/cpMoqXqjS6— Prof. Dr. Emine Alp Meşe (@dralpmese) March 28, 2020
N95/FFP2 maske kullanımına ilişkin hazırlanan görselde, sağlık çalışanlarının bu maskeyi "Kovid-19 tanısı veya şüphesi olan bir kişide solunum yolundan örnek alınması", "nazal kanül ile 2L/dakikadan yüksek oksijen tedavisi", "entübasyon", "kardiyopulmoner resüsitasyon", "solunum sekresyonlarının aspirasyonu", "nebülizer tedavisi kullanımı", Non-invaziv/invaziv ventilasyon", "Bronkoskopi vb. aerosol oluşturan işlemler" esnasında kullanabilecekleri belirtildi.
Görselde, bu durumlar dışında maske kullanımına gerek olmadığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.