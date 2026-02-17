Dolar
43.73
Euro
51.83
Altın
4,921.27
ETH/USDT
1,968.00
BTC/USDT
67,920.00
BIST 100
14,294.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ev Sahibi Türkiye 15 bin 200 Konut ve Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3. Etap 568 Dükkan Kura Çekim Töreni
logo
Sağlık

Mevsimsel depresyona karşı gün ışığı ve egzersiz önerisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Civil Arslan, "Güneş ışığının azalmasıyla serotonin miktarında düşme oluyor ve bu durum depresyon gibi belirtilere yol açıyor." dedi.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Mevsimsel depresyona karşı gün ışığı ve egzersiz önerisi Fotoğraf: Meltem Yılmaz Karakurum/AA

Trabzon

Prof. Dr. Arslan, AA muhabirine, mevsimlerin ruh sağlığı üzerinde önemli etkileri olduğunu söyledi.

Halk arasında "kış depresyonu" ya da "mevsimsel depresyon" olarak bilinen mevsimsel affektif bozukluğa dikkati çeken Arslan, "Bunlarla ilişkili birçok nedenden bahsediliyor. Bir biyolojik iç saatimiz var. 'Biyolojik ritim' dediğimiz bir kavram var. Buna 'sirkadiyen ritim' de diyoruz. Mevsimlerin değişimiyle bunda bir kayma söz konusu olabiliyor. Güneş ışığının azalmasıyla serotonin miktarında da düşme oluyor ve bu durum depresyon gibi belirtilere yol açıyor." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Arslan, melatonindeki artışın, gün içinde daha uykulu hissetmeye, uyku süresinin uzamasına ve artan yorgunluğa neden olabildiğini belirtti.

Kış depresyonundan korunma yöntemlerine ilişkin bilgi veren Arslan, "Kış döneminde gün ışığı azalmış oluyor ve bu dönemlerde gün ışığından daha çok yararlanalım istiyoruz. Evimizin, odamızın daha iyi aydınlatılmasını, mümkün olduğunca dışarıda vakit geçirilmesini ve gün ışığından daha fazla yararlanılmasını istiyoruz. Bunun yanı sıra düzenli egzersiz yapılması önem taşıyor." dedi.

"Depresyon yalnızca ruh sağlığını değil, fiziksel sağlığı da etkileyebilir"

Kış depresyonu belirtilerinin, depresyonla benzerlik gösterse de bazı yönleriyle farklı olduğuna işaret eden Arslan, bu dönemde özellikle uykuya eğilimin arttığını, karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklere karşı aşırı istek görülebildiğini bildirdi.

Arslan, bu nedenle dengeli beslenmeye özen gösterilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, kış aylarında kişide kendini hüzünlü ve yorgun hissetme, uyku süresinin belirgin şekilde artması gibi belirtiler varsa mutlaka uzmana başvurulması gerektiğini dile getirdi.

Gerek görüldüğünde ilaç dahil olmak üzere çeşitli tedavi seçeneklerinin uygulanabildiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Depresyonda en önemli ve en riskli durumlardan biri intihar düşüncesidir. Hasta kendisini umutsuz, çok çaresiz hissedebilir. Bazen ağır depresyon vakalarında bu duygular dayanılmaz bir psikolojik acıya dönüşebilir ve intihar düşüncesi ortaya çıkabilir. Bu nedenle depresyon, mutlaka ciddiyetle ele alınması gereken bir hastalıktır. Ayrıca depresyon yalnızca ruh sağlığını değil, fiziksel sağlığı da etkileyebilir. Bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir ve eşlik eden diyabet, kalp hastalığı ya da hipertansiyon gibi kronik hastalıkların kontrolünü zorlaştırabilir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Panama Kanalı: Panama Yönetiminin 25 Yılı" konferansı düzenlendi
Ramazan hilali Büyük Okyanus'ta görülebilecek
Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Adalet Bakanı Gürlek'ten yargı teşkilatına mesaj
Sudaki delil avcıları Akdeniz'de zorlu eğitimden geçti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Mevsimsel depresyona karşı gün ışığı ve egzersiz önerisi

Mevsimsel depresyona karşı gün ışığı ve egzersiz önerisi

Hematolojik kanser türlerinde yeni tedavi yöntemleri hastalar için umut oluyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet