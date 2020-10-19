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Sağlık

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 11 günde 63 kişi öldü

İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak ve Kırklareli'nde 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi.

Halil Şahin   | 19.10.2020
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 11 günde 63 kişi öldü

İzmir

Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkolden yapılan üretilerek satılan sahte içki, can almaya devam ediyor. Emniyet güçlerinin sahte içki üretim ve satışına yönelik operasyonları da sürüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçen hafta sahte içki içtiği iddiasıyla tedavi altına alınan Osman Ö. (62), 1 hafta gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde de rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan ve sahte içkiden dolayı zehirlendiği değerlendirilen Ahmet G. (48) kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 Ekim'de Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran Hayrettin K. (68) hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evinde rahatsızlanan Selçuk B. (48) Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Selçuk B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 12 Ekim'de evinde rahatsızlanan ve sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Ereğli Devlet Hastanesine sevk edilen Hasan A, yoğun bakım servisinde 7 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana İzmir'de 25, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 7, Mersin'de 6, Aydın'da 5, Kırklareli 3, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ'da 2'şer, Trabzon'da 1 olmak üzere metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e çıktı. 

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