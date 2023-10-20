Dolar
28.00
Euro
29.65
Altın
1,991.00
ETH/USDT
1,605.40
BTC/USDT
29,471.00
BIST 100
7,526.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Sağlık

Merck, kanser ilaçları geliştirmesi için Daiichi Sankyo ile 5,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Kimya ve ilaç şirketi Merck'in, Japonya’nın en büyük ilaç şirketleri arasında yer alan Daiichi Sankyo’ya üç kanser ilacı adayını ortaklaşa geliştirmek için 5,5 milyar dolar ödeyeceği bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Merck, kanser ilaçları geliştirmesi için Daiichi Sankyo ile 5,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Berlin

Merck’ten yapılan açıklamada, kanserin tedavisi için dünya çapında ortaklaşa ilaç geliştirmek ve potansiyel olarak ticarileştirmek için Daiichi Sankyo ile anlaşma imzalandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, Daiichi Sankyo, antikor ilaç konjugatları (ADC) olarak bilinen sınıfa ait olan 3 kanser ilacı adayının üretim ve tedarikinden tek başına sorumlu olacak.

Merck, Daiichi Sankyo'ya 4 milyar dolar ön ödeme yapacak. Daiichi Sankyo, Merck’ten gelecek 24 ay içinde 1,5 milyar dolarlık bir ödeme daha alacak.

Gelecekteki satışlara bağlı olarak Merck, 16,5 milyar dolara kadar ek ödeme de yapabilecek.

ADC’ler sağlıklı hücreleri öldürebilen geleneksel kemoterapinin aksine, yalnızca kanser hücrelerini hedef alarak normal hücrelere verilen zararı azaltacak şekilde tasarlanıyor.

Anlaşma haberinin ardından Tokyo borsasında işlem gören Daiichi Sankyo’nın hisseleri günü yaklaşık yüzde 14,5 yükselerek kapattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif TBMM'de
Filistin'de hayatını kaybedenler için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor
Halk otobüsleri bazı serbest kart sahiplerine yönelik ücretli taşıma uygulamasını başlattı
Aydın'da kaçak kazı yapan 9 kişi İHA'yla tespit edilip suçüstü yakalandı

Benzer haberler

Merck, kanser ilaçları geliştirmesi için Daiichi Sankyo ile 5,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Merck, kanser ilaçları geliştirmesi için Daiichi Sankyo ile 5,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Bowling tutkusuyla meme kanserini yenen lisanslı oyuncu yeni maçlara hazırlanıyor

Meme kanserini yenen kadınlar erken teşhisin önemine dikkati çekti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet