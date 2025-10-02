Dolar
41.60
Euro
48.85
Altın
3,844.98
ETH/USDT
4,401.00
BTC/USDT
119,261.00
BIST 100
11,084.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Meme kanserinde risk faktörü olmasa da kontrol uyarısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Karaman, vakaların yarısında bilinen bir risk faktörü olmadan da kanserin ortaya çıkabildiğini, bu nedenle her kadının meme sağlığını takip etmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Meme kanserinde risk faktörü olmasa da kontrol uyarısı

Trabzon

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elanur Karaman, yaptığı yazılı açıklamada, meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de önemli halk sağlığı sorunu olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Meme kanserinin kadın sağlığı açısından en önemli tehditlerden biri olduğunu aktaran Karaman, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2022 yılında dünyada yaklaşık 2,3 milyon kişiye meme kanseri tanısı kondu ve 666 bin kişi bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye'de ise aynı yıl 25 bin yeni vaka görüldü ve 7 bin 360 kadın hayatını kaybetti. Bu rakamlar, hastalığın ne kadar ciddi bir halk sağlığı problemi olduğunu açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karaman, meme kanserinde risk faktörlerine dikkati çekerek, "İleri yaş, genetik yatkınlık, obezite, alkol ve sigara kullanımı riski artırıyor. Ancak vakaların yaklaşık yarısında bilinen bir risk faktörü olmadan kanser ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle her kadının kendi meme sağlığını takip etmesi çok önemli." ifadesini kullandı.

Her kitlenin kanser olmadığını ama kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Karaman, Türkiye'de 40 ila 69 yaş arası kadınların 2 yılda bir ücretsiz mamografi çekilebildiğine işaret etti.

Karaman, mamografinin meme kanserini erken evrede yakalamada en değerli yöntem olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cerrahi, radyoterapi, hormon tedavileri, kemoterapi, hedefe yönelik ilaçlar ve bazı olgularda immünoterapi uygulanabiliyor. Günümüzde meme koruyucu cerrahi yaklaşımlar ön planda. Multidisipliner tümör konseylerinde alınan kararlarla hastalarımıza hem onkolojik açıdan güvenli hem de yaşam kalitesini koruyan çözümler sunuyoruz."

Doç. Dr. Karaman, ekim ayının meme kanseriyle mücadelede özel bir anlam taşıdığına değinerek, "Kadınlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Erken tanı hayat kurtarır. Hastalıktan korkmayın, geç kalmaktan korkun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depremi değerlendirdi
"Milli Anadolu Ankası-2025" tatbikatı Konya'da icra ediliyor
Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ne altın madalya
Bakan Göktaş: Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımızı 85 milyon vatandaşımızın ortak evladı olarak görüyoruz

Benzer haberler

Meme kanserinde risk faktörü olmasa da kontrol uyarısı

Meme kanserinde risk faktörü olmasa da kontrol uyarısı

Meme kanserinde yaş ilerledikçe risk artıyor

Sağlıklı ve başarılı çocuklar için beslenmeye dikkat edilmesi tavsiyesi

Trabzon'da balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi

Trabzon'da balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi
Basketbol antrenörleri, meme kanseri farkındalığı için parkeye pembe ceketle çıkıyor

Basketbol antrenörleri, meme kanseri farkındalığı için parkeye pembe ceketle çıkıyor
Trabzon'da balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu

Trabzon'da balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet