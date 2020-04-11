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Sağlık

Manisa Şehir Hastanesi 1,5 yılda bölgenin sağlık üssü oldu

Yaklaşık 1,5 yıl önce hizmete açılan 558 yatak kapasiteli Manisa Şehir Hastanesi, şimdiye kadar 1 milyon 500 bin poliklinik hizmeti sundu.

Ahmet Bayram   | 11.04.2020
Manisa Şehir Hastanesi 1,5 yılda bölgenin sağlık üssü oldu Fotoğraf: AA/Haluk Satır

Manisa

Manisa Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri projeleri kapsamında, 30 Ekim 2018'de 235 milyon avroluk yatırımla hizmete alındı. 

                    

Türkiye'nin bu alandaki 7. şehir hastanesi olan Manisa Şehir Hastanesi, kısa sürede hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tamamının tek merkezde çözüldüğü üs oldu.

122 hasta kapasiteli yoğun bakım ünitesi

Alanında uzman 273 hekim ve 2 bin 200 personelin görev yaptığı hastane, 178 bin 204 metrekare kapalı alanda hizmet veriyor.

Toplam 558 yatak kapasitesine sahip hastanede 336 oda, 122 hasta kapasiteli yoğun bakım ünitesi ve 21 ameliyathane ile 145 poliklinik bulunuyor.

Anketlerde yüzde 98 hasta memnuniyeti oranıyla kentteki sağlık hizmeti anlayışını değiştiren, 5 yıldızlı otel konforunda hastalarını ağırlayan dev sağlık tesisinin hizmete başlamasıyla, Manisa'daki devlet hastanelerinin yatak kapasitesi de bine ulaştı.

Mart itibarıyla 17. ayını geride bırakan hastanede, yaklaşık 50 bin hasta yatarak tedavi edildi, 440 bin de acil servis müdahalesi yapıldı. Yine geçen sürede 25 bin ameliyat, 4 bin doğum, 6 bin anjiyo, 300 baypas ameliyatı gerçekleştirilen hastanede, 1 milyon 500 bin de poliklinik hizmeti verildi.

"Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi"ne sahip sağlık merkezi, bu yönüyle yurt dışından gelen hastalara da hizmet veriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı her türlü hazırlığın yapıldığı hastanede maske ihtiyacını gidermek için harekete geçen bir grup gönüllü sağlık çalışanı, hastane yönetiminin izniyle oluşturulan atölyede üretime başladı.

Hastanede, günde ortalama 600 hijyenik maske hazırlanıyor. Maskeler, dikim sonrası pres ütüde 120 derecelik ısıyla ütülenerek dezenfekte ediliyor, paketleniyor ve hastane çalışanlarının hizmetine sunuluyor.

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