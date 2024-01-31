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Sağlık

Limon suyu izlenimi veren ürünlerin satışına ilişkin yasak Resmi Gazete'de

Limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

Arife Yıldız Ünal  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Limon suyu izlenimi veren ürünlerin satışına ilişkin yasak Resmi Gazete'de

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki bir gıda ürününe yatay veya dikey gıda kodeksinin izin vermediği bir bileşenin ilave edilip edilmediğinin tespitinde, ilgili kodeks hükümlerine ilave olarak, uluslararası veya ulusal çalışmalar neticesinde belirlenen ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulacak analiz metotları ve karar limitleri kullanılacak.

Limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan ürünler, 31 Aralık'tan sonra yurt içinde piyasaya sunulamayacak.

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