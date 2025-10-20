Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Orman İnovasyon Haftası Açılış Töreni'nde konuşuyor
Sağlık

Lenf bezi büyümeleri dikkate alınmalı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Töbü, bir santimetreden büyük lenf bezlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Gökhan Zobar  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Lenf bezi büyümeleri dikkate alınmalı Fotoğraf: Gökhan Zobar - AA

Edirne

Prof. Dr. Töbü, bir sempozyum için geldiği Edirne'de, AA muhabirine, lenf bezlerinin lenf sıvısında dolaşan maddeleri filtreleyip vücudun enfeksiyon ve hastalıklarla savaşmasına yardımcı olan lenfositleri içerdiğini ifade etti.

Lenfatik sistemin dokular arasındaki sıvının drenajını sağladığını belirten Töbü, "Vücudumuzda 3 tane damar sistemi var. Atardamarların olduğu arterler, toplardamarların olduğu venler ve lenfatik damar sistemi var. Lenf bezleri bir nevi süzgeç görevi görüyorlar." dedi.

Töbü, lenf bezlerinde farklı nedenlere bağlı büyüme, şişlik ve kızarıklıklar oluşabildiğini dile getirdi.

Böyle durumlarda zaman kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini vurgulayan Töbü, "Lenf bezleri büyüyebilir. Boyunda, koltuk altında ve kasıkta var. Her lenf bezi büyümesinin dikkate alınması gerekiyor. Toplumda 'ağrısız ise sorun yok' şeklinde algılanabiliyor ancak bir santimetreden büyük lenf bezlerinin mutlaka araştırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Düzenli sağlık taramaları önemli

Töbü, düzenli sağlık taramalarının olası hastalıkların erken teşhisi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Lenf bezi büyümelerinin çeşitli hastalıklara neden olabildiğini anlatan Töbü, şunları kaydetti:

"Lenfoma ve kansere neden olabilir. Özellikle genetik yatkınlık ve risk faktörleri varsa lenf bezi büyümesi açısından önemli. Bir santimetreden büyük lenf bezleri önemli, mutlaka bir hekim tarafından takip edilmeli. Ultrason ve kan testleri yapılmalı, gerekirse biyopsi yapılmalı. Toksoplazma gibi parazit kaynaklı hastalıklar olabileceği gibi tüberküloz gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Lenfoma ve kansere neden olabilirler. Uyanık olmak gerekiyor. Enfeksiyona bağlı olanlar ağrılı ve hassas olurlar, 1-2 hafta içinde kaybolurlar. Ancak 2 haftadan daha uzun sürüyorlarsa mutlaka araştırılmalı."

Erken tanının tüm hastalıkların tedavisi için belirleyici olduğunu aktaran Töbü, erken başlanan tedavinin hayat kurtardığına dikkati çekti.

