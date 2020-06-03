Euro
7.54
Dolar
6.72
BIST 100
108,823.70
Altın
1,718.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Kronik kalp hastalarına salgın sürecinde ilaç kullanımı ve egzersiz uyarısı

Doç. Dr. Ahmet Karagöz, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde kronik kalp rahatsızlığı bulunanlara ilaçlarını aksatmamaları ve her gün evlerinde yarım saat egzersiz yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Atakan Çıtlak   | 03.06.2020
Kronik kalp hastalarına salgın sürecinde ilaç kullanımı ve egzersiz uyarısı

Giresun

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19)  kronik kalp hastalığı, kontrolsüz hipertansiyonu olan ve bağışıklığı nispeten zayıf, yaşlı bireylerde ağır seyrettiğini belirtti.

Bu tür hastalarının salgın sürecinde kendilerini daha özenle korumaları gerektiğini ifade eden Karagöz, salgın döneminde tedavinin aksamasının farklı şikayetlerin ortaya çıkmasına yol açtığına dikkati çekti.

Karagöz, hipertansiyon hastalarında kan basıncı değerlerinin yükselmesine bağlı baş ağrısı, yorgunluk ve halsizliğin önde gelen şikayetlerden olduğunu kaydederek, "Koroner arter hastalarında ilk ve en önemli uyarıcı semptom genellikle göğüs ağrısı olmaktadır. Ayrıca nefes darlığı bu hastalarda yine önemli bir bulgudur. Kalp yetmezliği hastalarında tedaviye uyumsuzluk, tek yastıkla uyuyamama, özellikle geceleri belirginleşen nefes darlığı ile ayaklarda ve bacaklarda ödem şeklinde sonuçlar doğmasına neden olur." dedi.

Karagöz, atriyal fibrilasyon hastalarında kullandıkları kan sulandırıcı ilaçların bir gün, hatta bir doz atlanmasının bile felç riskini belirgin ölçüde artırdığına dikkati çekti.

Hastaların her gün evlerinde 30 dakika koşu bantları veya koridorlarda yürüyüş egzersizleri yapmalarının sağlıkları açısından önemli olduğunu dile getiren Karagöz, "İlaç tedavisine de kesintisiz devam edildiği takdirde bu sürecin hem virüsten korunmak hem de kronik kalp hastalıklarının kontrolünün sağlanması adına sorunsuz atlatılabileceği konusunda hastalarımızın hiçbir şüphesi olmamalı." diye konuştu.

Haftada bir gün dışarı çıkan hastalara güneş uyarısı

Haftada bir gün dışarı çıkmak üzere serbestlik sağlanan hastaları, güneşin zararlı ışınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda da uyaran Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vücudumuzda güneş ışığının etkisi ile sentez edilen D vitamininin eksikliği birçok kalp hastalığının kötüleşmesine neden olmaktadır. Yaz ayına girdiğimiz için bunu sağlarken güneşin zararlı etkilerinden korunmak da çok önemli. Güneş kremi kullanmak kısıtlı sürede güneş ışığının yararlı etkilerinden en üst düzeyde faydalanmak adına uygulanabilir bir yöntem olabilir."

Karagöz, uzun süre evde kalmak zorunda kalan bu hastalarda kas-iskelet sistemi sorunlarının da ortaya çıktığını gözlemlediklerini belirterek, "Hatta dışarı çıktığında düşme atakları yaşayan hastalarımız mevcut. Bu bağlamda temponun giderek artırılması daha uygun olacaktır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'77 bin 441 kişinin yurtlardaki karantina süreci tamamladı'
Özel anaokullarından 'çocuk başına devlet desteği' talebi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 432 bini geçti
Kovid-19 ile emlak piyasasında paradigma değişiyor
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 80 bini aştı

Benzer haberler

Kronik kalp hastalarına salgın sürecinde ilaç kullanımı ve egzersiz uyarısı

Kronik kalp hastalarına salgın sürecinde ilaç kullanımı ve egzersiz uyarısı

Sosyal mesafe için toplu taşıma yerine bisiklet kullanılması önerisi

Ukrayna kulübü Karpaty 14 gün tecrit altında kalacak

Dünyada '6. kitlesel yok oluş' beklenenden daha hızlı yaşanıyor olabilir

Dünyada '6. kitlesel yok oluş' beklenenden daha hızlı yaşanıyor olabilir

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 450 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 450 bini geçti
İçerisindeki eşyaları virüsten arındıran steril dolap ürettiler

İçerisindeki eşyaları virüsten arındıran steril dolap ürettiler