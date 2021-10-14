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Sağlık

Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada Erzurum sarı, Muş turuncu kategoriye geçti

İsmet Karakaş   | 14.10.2021
Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada Erzurum sarı, Muş turuncu kategoriye geçti

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'un ikinci doz Kovid-19 aşılamasında yüzde 65'i geçerek sarı kategoriye, Muş'un ise aşılama oranında yüzde 55'in üzerine çıkarak turuncu kategoriye geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzurum'da ikinci doz aşılama oranının yüzde 65'in üzerine çıktığını açıkladı. Sarı iller kategorisine giren Erzurum'un aşı oranını yükseltmesi gerektiğini vurgulayan Koca, "Aşı oranı arttıkça risk azalacak." mesajını verdi.

Muş'un ise turuncu iller kategorisindeki yerini aldığını aktaran Koca, "Muş'ta ikinci doz aşı oranı yüzde 55'in üzerine çıktı. Turuncu iller kategorisine giren Muş, oranı yükseltmeli. Tek doz aşı koruma sağlamaz. İkinci doz aşımızı geç kalmadan yaptırmalıyız." uyarısında bulundu.

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