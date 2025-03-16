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Sağlık

KDK, 120 saati aşan icap nöbeti ücretinin doktora ödenmesini sağladı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 120 saati aşan icap nöbet ücretinin asistan doktora ödenmesini sağladı.

Abdullah Sarica  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
KDK, 120 saati aşan icap nöbeti ücretinin doktora ödenmesini sağladı

Ankara

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli asistan doktor, 2024'ün Mayıs ve Haziran aylarında 120 saatten fazla nöbet tuttuğunu belirterek, hastane yönetiminden farkın ödenmesini istedi ancak yanıt alamadı.

Bunun üzerine KDK'ye başvuran doktor, icap nöbetlerinde 120 saatten fazlasına ücret verilemeyeceğini öngören kanun hükmünün Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini ifade ederek, geriye kalan kısmın faiziyle ödenmesini talep etti.

Başvuruyu değerlendiren KDK, talebin karşılanması için İnönü Üniversitesi Rektörlüğüyle görüşme yaptı.

Rektörlük, doktorun 120 saatin üzerindeki icap nöbeti ile resmi tatillere denk gelen nöbet ücretlerinin hesaplanarak ödeneceğini bildirdi.

Rektörlüğün, KDK'ye gönderdiği cevap yazısında, şu ifadeler kullanıldı:

"Şikayete konu talebin dostane çözüme kavuşturulması için kurumumuzca adı geçen uzmanlık öğrencisinin tutmuş olduğu ve 120 saatin üzerindeki icap nöbeti ücreti ile dini ve resmi bayramlara denk gelen icap nöbeti ücretlerinin yüzde 25'lik artırımlı kısmı hesaplanıp adı geçene ödenecektir."

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