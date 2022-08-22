Dolar
18.12
Euro
18.15
Altın
1,736.12
ETH/USDT
1,564.20
BTC/USDT
21,149.00
BIST 100
3,026.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Kanser ve kalp hastalığı için önleyici DNA taraması dünyada ilk kez uygulamaya geçti

Avustralya'da Monash Üniversitesi, kanser ve kalp hastalığı riski için dünyanın ilk önleyici DNA taramasını başlattığını duyurdu.

Saadet Firdevs Aparı   | 22.08.2022
Kanser ve kalp hastalığı için önleyici DNA taraması dünyada ilk kez uygulamaya geçti

Ankara

Monash Halk Sağlığı ve Önleyici Tıp Okulu'nun başlattığı projede 18-40 yaş arası en az 10 bin kişiye önleyici DNA taraması yapılacağı bildirildi.

Dünyanın ilk önleyici DNA tarama çalışması olduğu belirtilen çalışmada, test sırasında yüksek risk altında olduğu belirlenen kişilere, düzenli taramalar ve kontroller gibi genetik danışmanlık ve önlemler sunulacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Genç Avustralyalılar, kanser ve kalp hastalığı riskinde artış yaşayıp yaşamadıklarını öğrenmek için ücretsiz DNA testine erişebilir, bu risk erken tespit edilirse önlenebilir veya tedavi edilebilir." ifadesine yer verildi.

Ücretsiz olduğu belirtilen testin, "tükürük örneğinin posta yoluyla alınan küçük bir tüpe yerleştirilmesi ve posta ücreti ödenmiş bir zarf içinde geri gönderilmesi" yoluyla tamamlandığı aktarıldı.

Doçent Dr. Paul Lacaze, risk altındakileri, hastalıktan sonra değil, genç ve sağlıklıyken belirlemeyi ve sağlıkları hakkında daha bilinçli kararlar vermelerini sağlamayı umduklarını kaydetti.

Lacaze, "Bu, kanser ve kalp hastalığının erken teşhisi ve önlenmesi yoluyla bazı insanların hayatlarını kurtarabilir. Aynı zamanda önleme yoluyla Avustralya'daki sağlık sistemi maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlayacaktır." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 36. yılında kabri başında anıldı
Mardin'deki trafik kazasına ilişkin tutuklanan tır şoförlerinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
Meslektaşları Gaziantep'teki kazada yaşamını yitiren muhabirleri anlattı
Gaziantep'teki itfaiyeciler kazada yaşamını yitiren meslektaşlarını anlattı

Benzer haberler

Kanser ve kalp hastalığı için önleyici DNA taraması dünyada ilk kez uygulamaya geçti

Kanser ve kalp hastalığı için önleyici DNA taraması dünyada ilk kez uygulamaya geçti

Avustralyalı aktivist küresel su sorunu için Tuz Gölü'nde maraton koştu

Eski Avustralya Başbakanı Morrison'un 'Başbakanlığında 3 bakanlığı da üstlendiği' iddiası

Canberra Havalimanı bir kişinin havaya ateş açması nedeniyle boşaltıldı

Canberra Havalimanı bir kişinin havaya ateş açması nedeniyle boşaltıldı
Avustralya, Google'ı 58 milyon dolar ödemeye mahkum etti

Avustralya, Google'ı 58 milyon dolar ödemeye mahkum etti
Avustralya Savunma Kuvvetlerinde yüksek intihar oranı 'ulusal trajedi' olarak nitelendi

Avustralya Savunma Kuvvetlerinde yüksek intihar oranı 'ulusal trajedi' olarak nitelendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet