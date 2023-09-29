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Sağlık

Kalp nakli bekleyen hasta organ bağışıyla hayat buldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen bağışçının kalbiyle hayat bulan hasta Ramazan Cıcığ'a ilişkin paylaşımda bulundu.

İsa Toprak  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Kalp nakli bekleyen hasta organ bağışıyla hayat buldu

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından, kalp nakli yapılan hastanın ve operasyonu gerçekleştiren hekimlerin görüntülerini paylaştı.

İleri kalp yetmezliği sebebiyle takip altına alınan hastaya, şikayetlerinin artması üzerine nisan ayında yapay kalp takıldığını belirten Koca, 27 Eylül'de uygun bağış olmasıyla da hastaya kalp nakli yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen bağışçının kalbi, 1 saat 15 dakikalık uçuşun ardından Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. 11.25'te başlayan nakil ameliyatı 17.00'de bitirildi. Ve hastanın yeni kalbi kendiliğinden atmaya başladı. Hastamız Ramazan Bey'e geçmiş olsun diyor, ekibimizi kutluyoruz. Bağışlanmış bir organ varsa hayat onların ellerinde. Organ bağışı konusundaki ön yargılarımız üzerinde düşünelim. 1417 hastamız kalp nakli için bekliyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların aileleri bağış kararına açık olmalı."

Paylaşımda, görüntülerine yer verilen kalp nakli yapılan hasta Ramazan Cıcığ, doktorlara teşekkür ederek "Herkes organ bağışı yapsın. Yeni kalp, yeni hayat." çağrısında bulundu.

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