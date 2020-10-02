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Sağlık

Kahvaltıdan önce kahve içmek vücudun kan şekeri kontrolünü bozabilir

Kahvaltıdan önce kahve içmenin, vücudun kan şekeri kontrol mekanizmasını olumsuz yönde etkilediği tespit edildi.

Emel Gözellik   | 02.10.2020
Kahvaltıdan önce kahve içmek vücudun kan şekeri kontrolünü bozabilir

Ankara

İngiltere'de Bath Üniversitesinden araştırmacılar, kötü bir uykunun ardından kahvaltı etmeden kahve içmenin metabolizma üzerindeki etkisini inceledi.

Çalışmaya katılan 29 kişi farklı gece uykularına tabi tutuldu. İlk deneyde bu kişilere düzgün bir uykunun ardından kahvaltıda alınacak kaloriye eş enerji içeren şekerli içecek verildi. İkinci deneyde saat başı uyandırılarak iyi bir uyku çekmeleri engellenen katılımcılara uyandıktan sonra şekerli içecek verildi. Üçüncü deneyde de kötü bir gece uykusunun ardından katılımcılara ilk olarak koyu şekersiz kahve, yarım saat sonra da şekerli içecek verildi. Daha sonra bu kişilerin kan şekerleri ölçüldü.

İyi ya da kötü uykunun deneklerin kan şekeri üzerinde çok az bir fark yarattığı saptanırken, kötü uykunun ardından kahve içmenin metabolizma üzerinde olumsuz etkisi olduğu ve vücudun kan şekerini işleme yeteneğini yüzde 50 azalttığı saptandı.

Araştırmayı yürütenlerden James Betts, yaptığı açıklamada, kötü bir uykunun ardından ilk olarak kahve içmenin kan şekeri kontrolünü önemli ölçüde zayıflattığını belirterek, "Bunu engellemek için kötü bir uykunun ardından ilk olarak kahvaltı etmek gerekiyor. Daha sonra eğer ihtiyaç duyulursa kahve içilebilir." ifadesini kullandı.

Çalışmanın sonuçları, "British Journal of Nutrition" dergisinde yayımlandı.



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