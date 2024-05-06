Dolar
32.28
Euro
34.77
Altın
2,320.21
ETH/USDT
3,146.10
BTC/USDT
64,128.00
BIST 100
10,291.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Vakıf Haftası 100. Yıla Özel 201 Eser Toplu Açılış Töreni”ne konuşuyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
logo
Sağlık

İzmir'de 22. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi yapıldı

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi, İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirildi.

Ali Korkmaz  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
İzmir'de 22. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi yapıldı Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Bir otelde 3 Mayıs Cuma günü "Görüntüleme Oturumu" ile başlayan ve 3 gün süren kongre, yerli ve yabancı 265 akademisyenin katılım ile yapıldı.

Hipertansiyon, lipit ve ateroskleroz, girişimsel kardiyoloji, kalp yetmezliği, aritmi ve kapak hastalıklarını içeren kardiyovasküler hastalıkların tümünün değerlendirildiği kongrede Avrupa Hipertansiyon Derneği (ESH) ve Ulusal Kardiyovasküler Hastalıklar Derneği (UKHD) ortaklığında uluslararası hipertansiyon kursu da düzenlendi.​​​​​​​

Ulusal Kardiyovasküler Hastalıklar Derneği Başkanı Prof. Dr. İstemihan Tengiz, yaptığı açıklamada, meslektaşlarıyla kongrelerde bir araya gelmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Diğer ülkelerden meslektaşlarımız kendi tecrübelerini burada paylaşım imkanı buluyor. Bu da bilgi dağarcığımızın gelişimini sağlıyor. Hipertansiyona veya diğer kardiyovasküler hastalıklarla ilgili konulara daha güncel şekilde yaklaşmamıza, hastayı daha multidisiplinler şekilde değerlendirmemize olanak sağlıyor." dedi.

Tengiz, hipertansiyonun dünya genelinde arttığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Her üç yetişkinden biri hipertansif. Aynı zamanda toplumdaki farkındalık, tedavi alma oranları ve gerçek kontrol sağlama oranları da oldukça düşük. Bu bakımdan herkesin aslında hipertansif olabileceğini ya da fıtratımızda yaşlanmayla birlikte var olduğu gerçeğinin bilinmesi gerekiyor. Bu şekilde bilinçli olarak hastayı ve toplumu da hipertansiyon tedavisine katabilirsek o zaman hekimler olarak çok daha iyi yol alabileceğiz."

"İzmir'deki kongre bir fırsat"

Avrupa Hipertansiyon Derneği Başkanı Guido Grassi, ESH'nin 30 yılı aşkın geçmişi olduğunu dile getirerek, topluluğun ana misyonunun eğitim programı alanında sertifika sağlamak ve artan hipertansiyona karşı aktiviteler düzenlemek olduğunu aktardı. Bu konuda geçen yıl Avrupa'da kılavuzlar hazırlandığını kaydeden Grassi, bir ay içinde Berlin'de yeni kılavuzların açıklanacağını, tüm bu yayınların yüksek tansiyonla mücadele edebilmek ve hipertansif hastaların hasta yolculuğunu iyileştirmek için kullanılacağını söyledi.

Grassi, İzmir'deki kongrenin araştırmacılar için büyük bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

"Türkiye'de her 3 kişiden 1'i hipertansiyon hastası"

Sanofi Türkiye Temel Ürünler İş Birim Direktörü Berk Tümen de 90 ülkede 91 bin çalışanlarıyla insanların sağlıklı yolculuklarında yanlarında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Dünyada her yıl hipertansiyona bağlı olarak yaklaşık 9 milyon 400 bin kişinin hayatını kaybettiğine işaret eden Tümen, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye baktığımız zaman her üç kişiden bir tanesi, yani nüfusun yaklaşık yüzde 32'si, hipertansiyon hastalığıyla mücadele ediyor. Bizim bugün burada olmamızın sebebi Ulusal Kardiyovasküler Hastalıklar Derneğiyle birlikte hipertansiyonun toplumumuza olan etkilerini mümkün mertebe azaltabilmek ve bu alana bilimsel katkımızı sunmak. Biz bu kongrenin yaklaşık 5 yıldır sponsoru olmaktan çok büyük gurur duyuyoruz ve Türkiye genelinde kardiyovasküler hastalıkların etkilerini azaltmak anlamında çabamızı sürdürüyoruz. Sanofi'de genel ilaçlar, özellikli tedaviler, aşılar ve tüketici sağlığı ürünlerimizle beraber yaklaşık 220 ürünümüzle faaliyet gösteriyoruz. Ve tedavilerimizin yanı sıra uzmanlık alanlarımızda hasta ihtiyaçlarına çözüm bulmayı hedefleyen, katma değer yaratacak bilimsel proje ve çalışmaları destekliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, komuta kademesiyle toplantı gerçekleştirdi
Gemilere kılavuzluk yapan kaptan ve personelin güvenliği dünya standartlarında olacak
Gaziantep'te minibüsle beton mikseri çarpıştı: 8 ölü, 11 yaralı
Üniversite öğrencilerinden Gazze'ye destek yürüyüşü
İDDEF, Gazze'nin Refah bölgesindeki aileler için "yaşam çadırı" kuruyor

Benzer haberler

İzmir'de 22. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi yapıldı

İzmir'de 22. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet