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Sağlık

İki yıldır akciğer nakli bekleyen hasta uygun donörün bulunmasıyla sağlığına kavuştu

Sağlık Bakanı Koca, 2 yıldır akciğer nakli bekleyen hastaya donör bulunduğunu ve operasyonun doktorun doğum gününde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 05.02.2023
İki yıldır akciğer nakli bekleyen hasta uygun donörün bulunmasıyla sağlığına kavuştu

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Serkan isimli hastanın yaklaşık 2 yıldır donör beklediğini belirtti.

"Donör nihayet bulundu. Nakil, doktorunun doğum gününde, 15 saatlik operasyonla gerçekleşti." ifadelerini kullanan Koca, nakilin gerçekleştirildiği Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ekibi kutladı ve Serkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Koca, nakil sonrası hastanın ilk nefes aldığı görüntülerin ve operasyonu yapan Doç. Dr. Mustafa Vayvada'nın görüşlerinin yer aldığı videoyu da paylaştı.

Doğum gününde nakil yaptı

Vayvada, videoda, hastanın çok nadir görülen bir akciğer hastalığıyla mücadele ettiğini belirterek "Tabiri caizse pimi çekilen bir bomba gibi hayati tehlikesi olabileceğinden akciğer nakli yapmaya karar verdik. Serkan 2 yıl listede bekledi. 23 Aralık 2022'de, aynı zamanda benim doğum günümde bir telefonla, Adana'dan çıkan bir organla 15 saatlik koşuşturmadan sonra akciğer naklini gerçekleştirdik." dedi.

Nakil olmasaydı iyileşmemiş hava kistlerinin patlayarak hastanın hayatını tehdit edebileceğine dikkati çeken Vayvada, "Çıkardığımız akciğer dokusunun ne kadar harap olduğunu, ne kadar kötü olduğunu kendi gözümüzle görebildik." diye konuştu.

Akciğer nakli yapılan hasta Serkan da "Ameliyattan sonra ilk çektiğim derin nefesi, uzun süre sonra dolu dolu içimde hissettim." ifadesini kullandı.

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