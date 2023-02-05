İki yıldır akciğer nakli bekleyen hasta uygun donörün bulunmasıyla sağlığına kavuştu
Sağlık Bakanı Koca, 2 yıldır akciğer nakli bekleyen hastaya donör bulunduğunu ve operasyonun doktorun doğum gününde gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Serkan isimli hastanın yaklaşık 2 yıldır donör beklediğini belirtti.
Serkan, akciğer nakli için 2 yıldır uygun donör bekliyordu. Donör nihayet bulundu ve nakil, doktorunun doğum gününde, 15 saatlik operasyonla gerçekleşti. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli nakil ekibimizi kutluyor, Serkan’a geçmiş olsun diyoruz. pic.twitter.com/RwAW5j5i0a— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 5, 2023
"Donör nihayet bulundu. Nakil, doktorunun doğum gününde, 15 saatlik operasyonla gerçekleşti." ifadelerini kullanan Koca, nakilin gerçekleştirildiği Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ekibi kutladı ve Serkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Koca, nakil sonrası hastanın ilk nefes aldığı görüntülerin ve operasyonu yapan Doç. Dr. Mustafa Vayvada'nın görüşlerinin yer aldığı videoyu da paylaştı.
Doğum gününde nakil yaptı
Vayvada, videoda, hastanın çok nadir görülen bir akciğer hastalığıyla mücadele ettiğini belirterek "Tabiri caizse pimi çekilen bir bomba gibi hayati tehlikesi olabileceğinden akciğer nakli yapmaya karar verdik. Serkan 2 yıl listede bekledi. 23 Aralık 2022'de, aynı zamanda benim doğum günümde bir telefonla, Adana'dan çıkan bir organla 15 saatlik koşuşturmadan sonra akciğer naklini gerçekleştirdik." dedi.
Nakil olmasaydı iyileşmemiş hava kistlerinin patlayarak hastanın hayatını tehdit edebileceğine dikkati çeken Vayvada, "Çıkardığımız akciğer dokusunun ne kadar harap olduğunu, ne kadar kötü olduğunu kendi gözümüzle görebildik." diye konuştu.
Akciğer nakli yapılan hasta Serkan da "Ameliyattan sonra ilk çektiğim derin nefesi, uzun süre sonra dolu dolu içimde hissettim." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.