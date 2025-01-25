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Sağlık

Hekim ve diş hekimi muayenelerinde alınan katılım payları güncellendi

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde ödenecek katılım paylarında güncelleme yapıldı.

Orhan Onur Gemici  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Hekim ve diş hekimi muayenelerinde alınan katılım payları güncellendi

Ankara

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de 24 Mart 2013'te yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği"nin "Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı" başlıklı maddesinin birinci fıkrasında değişikliğe gidildi.

Buna göre, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmamasına devam edilecek.

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 20 lira katılım payı ödenecek.

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde, Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Bakanlığa bağlı hastanelerde, diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet ya da vakıf üniversite hastanelerinde, tıp fakülteleri bulunan devlet ya da vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ise 45 lira katılım payı alınacak.

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında katılım payı olarak 50 lira tahsil edilecek.

Sağlık Bakanlığınca sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden, sağlık hizmeti sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı yüzde 50 oranında azaltılarak tahsil edilecek.

Böylece sevk zincirinin etkinleştirilerek vatandaşların 2. ve 3. basamak hastanelere aile hekimleri üzerinden gelmelerinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Tebliğ değişikliği, 15 Ocak'tan geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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