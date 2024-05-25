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Sağlık

Havaların ısınmasıyla artan KKKA vakalarına karşı uyarı

Doç. Dr. Karakeçili, havaların ısınmasıyla keneyle bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile ilgili vakaların da gelmeye başladığını söyledi.

Kemal Özdemir  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Havaların ısınmasıyla artan KKKA vakalarına karşı uyarı

Erzincan

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, kene vakalarına ilişkin, "Bu yıl 21 hastadan 2 ölüm vakamız meydana geldi." dedi.

Bugüne kadar 21 şüpheli vakanın hastaneye başvurduğunu ifade eden Karakeçili, KKKA'nın genellikle havaların ısınması ve kenelerin aktifleşmesi ile nisan-mayıs aylarında hızla artmaya başladığını, bu sene de özellikle nisan ayında çok sayıda kene vakası görmeye başladıklarını belirtti.

Artış hızının mayıs ayında havaların biraz daha soğuk ve yağışlı gitmesi nedeniyle bir miktar kırıldığını dile getiren Karakeçili, "Şu ana kadar hastanemizde şüphe üzerine takip ettiğimiz hasta sayısı 21'dir. Bunlardan 5'nin sonucu kesinleşmedi birkaç tane negatif hastamız var ama 10’unun üzerinde kesin tanı koyduğumuz pozitif hastamız var." dedi.

Havaların yağışlı ve soğuk geçmesi nedeniyle mayıs ayında vakalarda bir miktar düşüş yaşandığını vurgulayan Karakeçili, "Ben özellikle vakaların haziran ve temmuz ayalarında pik yaptığı döneme dikkat çekmek istiyorum. Muhtemelen bu dönemlerde çok ciddi artış göreceğiz. Bu yıl 21 hastadan maalesef 2 tane (Giresun ve Bingöl'den gelen hastalar) ölüm vakamız meydana geldi. Çok hızlı ilerleyen ve tüm müdahalelere rağmen yanıt vermeyen hastalarımız da oldu." ifadelerini kullandı.

KKKA bulgularının grip hastalığı ile benzediğini aktaran Karakeçili, söyle devam etti.

"Hastalarımıza önerimiz, özellikle belirtilerini çoğunlukla bir griple karıştırabiliyorlar. Hastalar, şiddetli başağrısı, ateş, kas eklem ağrıları, halsizlik, ilerleyen ağır vakalarda burun ve ciltte kanamalarla görebiliyor. Bu tarz böyle basit şikayetlerde bile kırsal bölgelerdeki insanlar özellikle hayvanlarla temas halindeyse sağlık kurumuna başvurmaları gerekiyor."

"Pantolon paçalarının çorap içine sokulması çok iyi bir önlem"

Vatandaşların KKKA’ya karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Karakeçili, şunları kaydetti:

"Korunma örenimiz ise özellikle bu indesin böcek kovucu ilaçlar işe yarıyor. Pantolon paçalarına ve elbiselere sıkılabilir. O bölgede yaşıyorsa mutlaka pantolon paçalarının çorap içine sokulması çok iyi bir önlem oluyor. Kene üzerimize geldiğinde özellikle açık renk kıyafet giyilmesinde fayda var. Sandalet değil de kapalı ayakkabılar giyilmesi genel tedbirler arasında."

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